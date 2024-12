Tumori dell’orecchio

Nel condotto uditivo si possono sviluppare dei tumori benigni, che ne causano l’ostruzione con conseguente perdita dell’udito e accumulo di cerume. Tali tumori includono

Cisti da inclusione epidermica (talvolta indicate come cisti sebacee): piccole sacche piene di secrezioni cutanee

Osteomi ed esostosi: Neoformazioni benigne dell’osso

Cheloidi: escrescenze di tessuto cicatriziale in eccesso in seguito a lesione o perforazione dell’orecchio

Le esostosi si osservano in persone che nuotano in acqua fredda, come i sub e i surfisti. “Orecchio del surfista” è un termine comune per indicare le esostosi ossee nel condotto uditivo.

La maggior parte degli osteomi e delle esostosi è di piccole dimensioni e non richiede trattamento. Il trattamento più efficace per gli osteomi e le esostosi di grandi dimensioni che ostruiscono il condotto uditivo, intrappolano acqua e/o causano infezioni o perdita dell’udito è l’asportazione chirurgica. Dopo il trattamento, l’udito di solito torna normale.

I cheloidi possono essere trattati con iniezioni ripetute di un corticosteroide, come il triamcinolone, o essere rimossi chirurgicamente. Dopo la rimozione chirurgica possono essere somministrate ulteriori iniezioni di corticosteroidi o persino radioterapia.