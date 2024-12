La frattura del cranio consiste nella frattura di un osso che avvolge il cervello.

Può comportare o meno danni al cervello.

I sintomi includono dolore, sintomi di danno cerebrale e, in certe fratture, fuoriuscita di liquido dal naso o dall’orecchio o ematoma dietro le orecchie o intorno agli occhi.

La diagnosi viene emessa mediante la tomografia computerizzata.

Molte fratture del cranio non richiedono trattamento.

Le fratture del cranio possono derivare da traumi che interrompono la continuità della pelle (definite lesioni aperte) o non la interrompono (definite lesioni chiuse).

Nei soggetti con frattura del cranio, il danno cerebrale può essere più grave di quello che si verifica in assenza di frattura. La gravità di una frattura cranica dipende in parte dal tipo e dalla sede della frattura. Spesso, se le ossa del cranio si fratturano ma restano in sede, il cervello non viene danneggiato.

Alcune fratture del cranio possono ledere le arterie e le vene, che successivamente sanguinano negli spazi che circondano il tessuto cerebrale. Il sangue può accumularsi tra il cervello e il cranio, causando un ematoma intracranico.

Alcune fratture, specialmente quelle nella parte posteriore e inferiore (base) del cranio, lacerano le meningi, le membrane che rivestono l’encefalo. Le fratture della base cranica, che è molto spessa, indicano che il trauma era ad alta energia e il danno cerebrale è più probabile.

Se la frattura interrompe la continuità della pelle, i batteri possono penetrare nel cranio, causando infezione e grave danno cerebrale.

Talvolta dei frammenti di osso cranico fratturato premono verso l’interno danneggiando il cervello. Questo tipo di frattura è definito depresso. Le fratture depresse del cranio possono esporre il cervello all’ambiente e al materiale esterno, con conseguente infezione o formazione di ascessi (raccolte di pus) nel cervello.

Fratture del cranio nei lattanti Nei lattanti che hanno subito una frattura del cranio, a volte si verifica la protrusione delle meningi, che vengono intrappolate dalla frattura formando una sacca piena di liquido detta cisti leptomeningea. La sacca si sviluppa in 3-6 settimane e può essere il primo segno della frattura del cranio.

Sintomi delle fratture del cranio Alcuni sintomi indicano una frattura alla base del cranio: il liquor, liquido limpido che scorre sulla superficie cerebrale tra le meningi, può fuoriuscire dal naso (rinorrea) o dalle orecchie (otorrea).

Il sangue può raccogliersi dietro il timpano, oppure in caso di lesione del timpano, il sangue fuoriesce dall’orecchio.

Sono presenti ematomi dietro l’orecchio (segno di Battle) o intorno agli occhi (occhi da procione). Il sangue può raccogliersi nei seni paranasali (anch’essi passibili di frattura). Se la frattura ha danneggiato il cervello, possono essere presenti sintomi quali: sonnolenza e stato confusionale persistenti o crescenti

crisi convulsive

episodi di vomito ripetuti

Grave cefalea

insensibilità o impossibilità di movimento a carico di un braccio o una gamba

difficoltà nel riconoscere le persone o l’ambiente circostante

perdita di equilibrio

problemi del linguaggio o della vista

mancanza di coordinazione

Diagnosi delle fratture del cranio Tomografia computerizzata I medici sospettano una frattura del cranio sulla base delle circostanze, dei sintomi e dei risultati di un esame obiettivo delle persone che hanno subito un trauma cranico. Per confermare una frattura del cranio, si utilizza la tomografia computerizzata (TC). Per la diagnosi delle fratture craniche, la TC è migliore della risonanza magnetica per immagini (RMI). Tuttavia, per valutare il danno cerebrale solitamente si esegue la TC o la RMI. Le radiografie del cranio sono raramente utili per la valutazione di un trauma cranico. Sapevate che...