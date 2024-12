Infezione cronica dell’orecchio medio nei bambini

Le infezioni croniche dell’orecchio medio possono essere provocate da un’infezione acuta dell’orecchio medio (di solito parecchie), dall’ostruzione delle tube di Eustachio (i condotti che collegano orecchio medio ai condotti nasali), da lesioni da schiacciamento o penetrazione nell’orecchio, da ustioni termiche o chimiche o da traumi da scoppio. Inoltre, i bambini con anomalie della testa e del volto provocate da un disturbo cromosomico, ad esempio la sindrome di Down, la sindrome del grido di gatto, o la palatoschisi sono più esposti al rischio di sviluppare infezioni dell’orecchio medio.

Le infezioni croniche dell’orecchio medio possono riacutizzarsi in seguito a un’infezione del naso e della gola, ad esempio un raffreddore comune, o se durante il bagno o il nuoto entra acqua nell’orecchio medio di bambini con timpano o tube perforati. In genere, queste infiammazioni risultano in una secrezione purulenta e indolore (vedere Secrezione auricolare), in alcuni casi molto maleodorante. Anche l’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico e la scarsa igiene correlata al vivere in una comunità con scarse risorse possono aumentare il rischio di infezioni dell’orecchio medio croniche.