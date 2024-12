Otite media secretiva nei bambini

Spesso nessun trattamento

Talvolta miringotomia con o senza tubi

Talvolta, adenoidectomia

Canali auricolari Video

L’otite media secretiva guarisce spesso da sola, nel giro di 2-3 settimane. Gli antibiotici o altri farmaci, come i decongestionanti, non sono utili. I bambini che hanno allergie possono assumere antistaminici per bocca, usare uno spray nasale a base di corticosteroidi o entrambi.

Se il disturbo persiste e i bambini non migliorano nel giro di 1-3 mesi, può essere necessaria la chirurgia. Talvolta viene eseguita una miringotomia. In questa procedura i medici incidono una piccola fessura nel timpano, rimuovono le secrezioni e inseriscono un tubo di ventilazione (chiamato timpanostomia) nell’incisione per consentire lo spurgo delle secrezioni dall’orecchio medio all’orecchio esterno. Nello stesso intervento, possono decidere di rimuovere le adenoidi (adenoidectomia). A volte la miringotomia è eseguita soltanto per eliminare le secrezioni, senza inserire i tubi di ventilazione transtimpanici. In questo caso, la procedura è chiamata perforazione della membrana timpanica o timpanocentesi.

Occasionalmente, l’orecchio medio può essere aperto temporaneamente usando la manovra di Valsalva o l’insufflazione tubarica di Politzer. In entrambe le tecniche, è necessario che il bambino sia in grado di seguire le istruzioni e non abbia un’infezione che produce rinorrea. Per eseguire la manovra di Valsalva, il bambino stringe le narici con la mano e soffia con forza tenendo la bocca chiusa (schiocco all’orecchio). Per il metodo di Politzer, il medico usa una siringa speciale per soffiare aria in una narice del bambino, tenendo bloccata l’altra, mentre il bambino deglutisce.

I viaggi in aereo e le immersioni subacquee devono essere evitati o rinviati se possibile, perché possono causare variazioni di pressione dolorose nell'orecchio. Se non è possibile evitare i viaggi aerei, masticare del cibo o bere (ad esempio da un biberon) può essere d’aiuto nei bambini piccoli. La manovra di Valsalva o politzerizzazione può aiutare i bambini più grandi.

Gli antibiotici permettono di risolvere le infezioni nasali e sinusali causate da batteri.