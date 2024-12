Gli oggetti nell’orecchio possono essere rimossi lavando il condotto uditivo con acqua sterile o soluzione salina, oppure mediante suzione, pinzette o altri strumenti. Se il corpo estraneo non può essere facilmente rimosso, è probabilmente necessario un consulto con un otorinolaringoiatra. Il corpo estraneo non deve essere ulteriormente spinto nel condotto uditivo, perché ciò potrebbe causare gravi danni. I medici possono rimuovere un insetto introducendo nell’orecchio un anestetico o olio minerale, che uccide l’insetto e ne facilita la rimozione. L’anestetico allevia anche il dolore. Per queste procedure in bambini piccoli e più spaventati può essere necessario ricorrere alla sedazione o all’anestesia generale.

Oggetti appuntiti, come una matita, possono perforare il timpano (vedere Perforazione del timpano). Le perforazioni richiedono la valutazione di un otorino, ma la maggior parte si risolve da sola nel tempo senza perdita dell’udito.