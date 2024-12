Avvelenamento da pesci e molluschi

L’intossicazione da tetrodotossina è più comune in Giappone, a causa del consumo di pesce palla (fugu), che in alcuni organi contiene naturalmente questa tossina. Tuttavia, la tetrodotossina è contenuta in oltre 100 altre specie d’acqua dolce e marina.

I sintomi precoci comprendono intorpidimento del viso e degli arti seguito da un aumento della salivazione, nausea, vomito, diarrea e dolore addominale. Se si ingerisce una quantità eccessiva di tossina, i muscoli rimangono paralizzati fino alla morte per la paralisi dei muscoli che regolano la respirazione. La tossina non può essere distrutta dalla cottura o dal congelamento.

Non esiste un trattamento specifico per l’intossicazione da tetrodotossina, ma in caso di paralisi dei muscoli respiratori potrebbe rendersi necessario il ricorso a un respiratore artificiale (ventilatore meccanico).