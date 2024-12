L’osteonecrosi disbarica (talvolta definita osteonecrosi avascolare) può essere un effetto tardivo della malattia da decompressione, ma può verificarsi anche in sua assenza. Comporta la distruzione del tessuto osseo, soprattutto a livello della spalla e dell’anca. L’osteonecrosi disbarica può produrre dolore persistente e disabilità dovuta a all’osteoartrite risultante dalla lesione. Tali lesioni si manifestano raramente nei subacquei sportivi, ma sono più comuni tra le persone che lavorano in ambienti pressurizzati e i sommozzatori che lavorano in habitat subacquei in profondità. Frequentemente, quando si manifestano i sintomi non è possibile identificare l’evento scatenante specifico che li ha causati.

Questi lavoratori sono esposti ad alte pressioni per periodi prolungati e possono sviluppare un episodio non diagnosticato di malattia del palombaro. I tecnici subacquei, che si immergono a profondità superiori a quelle dei subacquei sportivi, possono correre rischi maggiori. L’osteonecrosi disbarica di solito è asintomatica, ma se insorge in prossimità di un’articolazione può gradualmente progredire nel corso di mesi o anni a una grave artrite invalidante. In caso di gravi lesioni articolari verificatesi nel tempo, l’unico trattamento è la protesi articolare.

Problemi neurologici permanenti, come la paralisi parziale, spesso derivano da un trattamento tardivo o inadeguato dei sintomi del midollo spinale. Tuttavia, talvolta il danno è troppo grave per poter essere corretto, perfino con un trattamento appropriato e tempestivo. In alcune persone, talvolta sono utili ripetuti trattamenti con ossigeno in camera iperbarica per guarire una lesione midollare.