Generalmente, l’embolia polmonare è causata da un coagulo di sangue. Non tutti i coaguli di sangue provocano danni. Ad esempio, per fermare il sanguinamento di una ferita è necessario che il sangue coaguli. Tuttavia, all’interno dei vasi sanguigni possono formarsi coaguli di sangue quando la coagulazione non è necessaria, come avviene in caso di trombosi venosa profonda. La maggior parte delle volte, questi coaguli di sangue inutili si formano nelle grandi vene profonde all’interno delle gambe. Una volta formati, i coaguli possono staccarsi e raggiungere i polmoni o il cuore.

Le probabilità di sviluppare un’embolia polmonare aumentano in determinate condizioni, tra cui:

Età avanzata (solitamente oltre i 60 anni)

Precedente trombosi

Tumore

Fratture della gamba o dell’anca

Gravidanza

Intervento chirurgico importante negli ultimi 3 mesi

Fumo

Assunzione di ormoni estrogeni o farmaci analoghi

In generale, è molto più probabile che si formino coaguli di sangue nelle gambe quando non è possibile muoverle molto. Ad esempio, ci si potrebbe muovere poco quando si ha una gamba fratturata. Inoltre, in caso di un intervento chirurgico o una lunga malattia si può dover restare allettati per un po’. Persino un lungo viaggio in aereo può essere un rischio, in quanto può impedire di muovere le gambe a sufficienza.

Talvolta, un’embolia polmonare può essere causata da altre sostanze. Queste includono: