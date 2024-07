Difficoltà di deglutizione

Il medico inizia ponendo al paziente domande sui sintomi e sull'anamnesi. Esegue quindi un esame obiettivo. In base ai risultati dell’esame obiettivo e dell’anamnesi, il medico sarà in grado di suggerire una causa di disfagia e gli esami da effettuare ( see table Alcune cause e manifestazioni legate alla difficoltà nella deglutizione).

Durante l’anamnesi, il medico chiede:

Qualsiasi difficoltà nel deglutire alimenti solidi, liquidi o entrambi

Cibo espulso dal naso

Abbondante salivazione o fuoriuscita di cibo dalla bocca

Tosse o soffocamento durante il pasto

In presenza di uguale difficoltà nella deglutizione di alimenti solidi e liquidi, è più probabile la presenza di un disturbo della motilità. In caso di graduale progresso della disfagia dapprima interessante i solidi, quindi i liquidi, è verosimile la presenza di un blocco fisico ingravescente, come un tumore. La fuoriuscita involontaria di cibo dal naso o dalla bocca è suggestiva di un disturbo neurologico o muscolare, più che di una condizione a carico dell’esofago.

Il medico ricerca eventuali sintomi indicativi di disturbi neuromuscolari, gastrointestinali e del tessuto connettivo. Tra i sintomi neuromuscolari maggiori figurano debolezza, o costante di una parte del corpo (come arto superiore o inferiore) o intermittente in corso di un’attività particolare che si risolve a riposo, disturbi dell’andatura o dell’equilibrio; movimenti involontari, ritmici, di tremore e difficoltà del linguaggio. Il medico deve inoltre sapere se il paziente è affetto da una causa nota responsabile della disfagia ( see table Alcune cause e manifestazioni legate alla difficoltà nella deglutizione).

Esegue quindi un esame obiettivo. L’esame obiettivo è incentrato sulla visita neurologica, ma il medico presta attenzione anche allo stato nutrizionale del paziente e ad eventuali anomalie cutanee e/o muscolari. Durante l’esame obiettivo, il medico osserva:

Tremori presenti a riposo

Forza muscolare (anche muscoli dell’occhio, della bocca e della faccia)

Esecuzione di un’azione ripetitiva (come battere gli occhi o contare ad alta voce) in presenza di debolezza allo svolgimento di un’attività (per verificare la rapidità con la quale peggiora la capacità di svolgere quella determinata azione)

Modo in cui il paziente cammina e si mantiene in equilibrio

Cute per individuare eventuali eruzioni cutanee e ispessimento o alterazione della struttura, in particolare sui polpastrelli

Muscoli, per verificare eventuale atrofia o torsione visibile sotto la cute (fascicolazioni) o dolorabilità

Collo per eventuale ingrossamento della ghiandola tiroide o presenza di altra massa