Valutazione medica

Talvolta, ecografia Doppler

In genere, i medici sospettano la presenza di sindrome di Raynaud in base ai sintomi e ai risultati dell’esame obiettivo. Spesso, non sono necessari esami per la diagnosi.

Se i medici sospettano l’ostruzione di un’arteria, si può eseguire l’eco-Doppler prima e dopo l’esposizione del soggetto al freddo. Nei soggetti con sindrome di Raynaud, il flusso sanguigno e il diametro dei vasi si riducono maggiormente rispetto ai soggetti non affetti da questa patologia.

I medici possono anche prescrivere esami del sangue per ricercare condizioni presenti talvolta in chi soffre di sindrome di Raynaud.