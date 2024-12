Esami per escludere l’angina

Radiografie con bolo baritato

Manometria

Poiché il dolore toracico da spasmo esofageo è simile a quello dell’angina (dolore toracico causato da uno scarso afflusso di sangue al cuore), i medici eseguono esami per escluderla. Fra gli esami vi sono elettrocardiogramma (ECG), test da sforzo o esami di altro tipo.

I medici somministrano un bolo baritato. Questo esame consiste nel far assumere al paziente bario contenuto in un liquido prima della registrazione delle radiografie. Il bario evidenzia l’esofago, agevolando la visualizzazione di eventuali anomalie. L’esame può mostrare che il bario non si sposta normalmente attraverso l’esofago e che alcune delle contrazioni della parete esofagea non sono coordinate e non spostano il bario.

La misurazione della pressione mediante manometria (test in cui viene inserito un tubo nell’esofago per misurare la pressione delle contrazioni) rappresenta l’analisi degli spasmi più sensibile e dettagliata.