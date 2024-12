Il medico pone domande relative ai sintomi del soggetto e all’anamnesi medica, quindi conduce un esame obiettivo. I risultati dell’anamnesi e dell’esame obiettivo aiutano a decidere se e quali ulteriori esami sono necessari. Il medico segue lo stesso processo di valutazione indipendentemente dalla gravità del dolore, anche se è possibile che sia coinvolto il chirurgo fin da subito ai fini della diagnosi di eventuale dolore addominale acuto.

Durante la raccolta dell’anamnesi (vedere la tabella Anamnesi delle persone con dolore addominale acuto), il medico pone domande in merito alla sede del dolore (vedere la figura Cause del dolore addominale in base alla sede) e alle caratteristiche, se il paziente ha avuto sintomi analoghi in passato e quali altri sintomi lamenta oltre al dolore addominale. Sintomi come bruciore retrosternale, nausea, vomito, diarrea, stipsi, ittero, sangue nelle feci o nelle urine, tosse con sangue e calo ponderale sono indizi utili alla valutazione del medico. Il medico pone domande in merito ai farmaci in uso, inclusi quelli su prescrizione e le sostanze stupefacenti illegali, nonché l’alcol.

Inoltre interroga su condizioni mediche note e pregressi interventi chirurgici addominali. Alle donne viene chiesto se siano o se vi è la possibilità che siano in gravidanza.

Nell’ambito dell’esame obiettivo, il medico valuta inizialmente l’aspetto generale del paziente. Un soggetto che appare a proprio agio raramente presenta un disturbo serio, diversamente da un paziente ansioso, pallido, sudato o in stato di evidente dolore. La visita è incentrata sulla valutazione dell’addome, con attenta ispezione e palpazione dell’area addominale. Di solito si esamina il retto e la pelvi (nelle donne) per localizzare eventuali punti di sensibilità, masse e sangue.

La palpazione interessa tutto l’addome per rilevare eventuali aree di particolare dolorabilità e reazioni difensive, rigidità, rimbalzo e masse. Con reazione difensiva si intende la contrazione involontaria dei muscoli addominali quando il medico tocca l’addome. Con rigidità si denota una contrazione permanente dei muscoli addominali anche quando il medico non li sta toccando. Il rimbalzo indica una reazione di retrazione del paziente nel momento in cui il medico toglie bruscamente la mano dal punto in questione. Reazioni difensive, rigidità e rimbalzo sono segni di peritonite.

Tabella Anamnesi in pazienti con dolore addominale acuto Tabella