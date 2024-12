Eliminare la torsione del funicolo spermatico, di solito chirurgicamente

Intervento chirurgico per evitare futuri episodi di torsione

La torsione testicolare rappresenta un’emergenza perché il testicolo entrerà in stato di necrosi se la torsione non viene sciolta rapidamente. Il medico potrebbe provare a sciogliere la torsione del testicolo senza intervento chirurgico ruotandolo all’interno dello scroto: Occasionalmente, questa procedura ha esito positivo e l’intervento chirurgico viene effettuato successivamente. Comunque, di solito la procedura non ha esito positivo ed è necessario eseguire immediatamente un intervento chirurgico per sciogliere la torsione del funicolo spermatico. Durante l’intervento, indipendentemente se eseguito subito o successivamente, gli urologi di solito fissano entrambi i testicoli per evitare futuri episodi di torsione.