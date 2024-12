Lesione della milza

Ecografia o scansioni tomografiche computerizzate

In caso di sospetta lesione alla milza, i medici eseguono un’ecografia o una tomografia computerizzata (TC) dell’addome. In casi rari, se si sospetta un’emorragia grave, si procede con l’intervento chirurgico per stabilire la diagnosi e controllare il sanguinamento.

Chi subisce un’emorragia grave può ricevere trasfusioni di sangue o liquidi per via endovenosa se il sangue non è prontamente disponibile.