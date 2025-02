Punture di scorpione

Sollievo dal dolore

A volte riduzione della pressione arteriosa elevata

A volte antidoto

Le punture della maggior parte degli scorpioni del Nord America non richiedono alcun trattamento specifico. Per alleviare il dolore si può posizionare sulla ferita un cubetto di ghiaccio avvolto nella plastica e in un panno leggero. Spesso è utile applicare una crema o pomata antistaminica, un anestetico, un corticosteroide o una loro combinazione.

Le punture di Centruroides che provocano sintomi gravi possono richiedere l’uso di sedativi, come il midazolam per via endovenosa, o di farmaci per ridurre l’elevata pressione arteriosa. L’antidoto contro il Centruroides allevia rapidamente i sintomi, ma può provocare gravi reazioni allergiche. L’antidoto è disponibile solo in Arizona e viene somministrato solo se i sintomi sono gravi.

Nei paesi in cui gli scorpioni sono più velenosi, come Turchia, Medio Oriente e India, le punture vengono trattate con farmaci e metodi atti a ridurre i sintomi e le complicanze. La prazosina, un farmaco bloccante alfa adrenergico, viene talvolta usato per alleviare le gravi difficoltà respiratorie dovute alla pressione arteriosa estremamente alta. Sono disponibili antidoti al veleno di scorpioni specifici, ma la loro efficacia non è stata dimostrata.