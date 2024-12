Morsi di ragni

Pulizia della ferita e applicazione di ghiaccio

Per i morsi di vedova nera, farmaci per alleviare il dolore e gli spasmi muscolari, e spesso l’antidoto

Per i morsi dei ragni bruni, medicazione della ferita e talvolta riparazione chirurgica della stessa

Le misure di primo soccorso per i morsi di ragno consistono nel pulire la ferita, applicare ghiaccio sul morso per ridurre il dolore (ad esempio un cubetto o del ghiaccio tritato avvolto in un sacchetto di plastica e quindi in un panno leggero per evitare di applicare il ghiaccio direttamente sulla cute) e, se la sede del morso è in un’estremità, sollevare la parte interessata.

Per il morso della vedova nera, il dolore e gli spasmi muscolari sono trattati con benzodiazepine (sedativi che possono contribuire a rilassare i muscoli) e oppiacei (analgesici). L’antidoto si somministra nel caso i sintomi siano gravi e talvolta anche se sono di grado moderato, come crampi muscolari o altri sintomi generalizzati. Il ricovero è di solito necessario per le vittime di età inferiore a 16 anni o superiore a 60 anni, nei casi di ipertensione arteriosa, cardiopatia o sintomi gravi.

La maggior parte dei morsi di ragno bruno guarisce senza complicanze. Le ulcere cutanee devono essere pulite quotidianamente con una soluzione di iodopovidone e immerse 3 volte al giorno in soluzione salina sterile (fisiologica); mentre per le ferite da moderate a gravi può essere necessario intervenire chirurgicamente.