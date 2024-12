Fratture del naso

Visita medica

È necessario rivolgersi al medico, il quale cercherà di individuare ematomi del setto, perdite di liquido cerebrospinale e altre lesioni del viso che potrebbero dover essere trattate immediatamente.

Ematoma settale Immagine

Normalmente il medico diagnostica la frattura del naso avvertendo, con una leggera palpazione della piramide nasale, irregolarità nella forma e nell’allineamento, un movimento insolito delle ossa, una grossolana sensazione di ossa fratturate che si muovono le une contro le altre, e dolorabilità.

Di solito non si eseguono radiografie del naso in quanto non sono precise per la diagnosi delle fratture né utili per indicare il trattamento necessario. Se i medici sospettano una lesione ad altre ossa del viso o al cranio, eseguono una tomografia computerizzata (TC).