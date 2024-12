Osteoporosi Immagine

Al principio, l’osteoporosi non causa sintomi. Se non si subiscono fratture è possibile che i sintomi non si manifestino mai.

Quando l’osteoporosi causa una frattura, in genere si avverte dolore. Tuttavia, a volte in seguito a un collasso vertebrale inizialmente non si avverte dolore. Successivamente, si può cominciare ad avere mal di schiena che peggiora stando in piedi o mentre si cammina.

Se il collasso colpisce varie vertebre in fila, la colonna potrebbe incurvarsi e la statura diminuire.