Consultare immediatamente il medico in caso di dolore al collo e di uno qualsiasi dei seguenti segnali d’allarme:

Perdita di forza nel collo o in una o entrambe le braccia o le gambe

Intorpidimento di una o entrambe le braccia o le gambe

Febbre

Sudorazioni notturne

Cefalea

Stanchezza o confusione

Fastidio al torace o sensazione di mancanza di respiro

Dolore che compare o peggiora durante l’attività fisica

Disturbi della deglutizione

Consultare il medico entro un giorno in caso di dolore al collo grave che non viene alleviato dai farmaci come il paracetamolo o un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS). I FANS comprendono, tra gli altri, l’ibuprofene e il naproxene.

In caso di dolore al collo senza segnali d’allarme, si possono attendere alcuni giorni oppure chiamare il medico per chiedere quando sia più opportuna una visita.