Stenosi spinale cervicale

L’applicazione di freddo (impacchi di ghiaccio) o calore (impacchi caldi) o l’uso di analgesici da banco (come paracetamolo e farmaci antinfiammatori non steroidei [FANS]) può contribuire a calmare il dolore. Alcune persone possono trarre beneficio dai corticosteroidi assunti per via orale.

Il soggetto deve dormire sulla schiena con un cuscino sottile sotto il collo per mantenere la colonna cervicale allineata.

La fisioterapia può aiutare ad alleviare i sintomi, lavorando soprattutto su postura, movimento e forza dei muscoli intorno al collo.