La carenza di vitamina E causata da una dieta povera di vitamina E è comune nei Paesi con alti tassi di insicurezza alimentare. Nei Paesi con bassi tassi di insicurezza alimentare la causa è solitamente un disturbo dell’assorbimento. Alcuni neonati nascono con carenza di vitamina E, che di solito migliora con gli integratori.

La carenza di vitamina E può causare un deficit dei riflessi e della coordinazione, difficoltà a camminare e debolezza muscolare.

I neonati prematuri che presentano la carenza possono sviluppare una forma grave di anemia.

La diagnosi si basa sui sintomi e sull’esame obiettivo.

L’assunzione di integratori di vitamina E corregge la carenza.

La vitamina E (tocoferolo) è un antiossidante: protegge le cellule dalle lesioni dei radicali liberi, che sono sottoprodotti della normale attività cellulare e che partecipano alle reazioni chimiche all’interno delle cellule. Alcune di queste reazioni possono essere nocive. (Vedere anche Panoramica sulle vitamine.)

La vitamina E, analogamente alle vitamine A, D e K, è una vitamina liposolubile che si scioglie nel grasso ed è assorbita in modo ottimale se consumata con dei grassi. Oli vegetali, frutta a guscio, semi, verdure a foglia verde e germe di grano sono ottime fonti di vitamina E.

I neonati hanno una riserva di vitamina E relativamente bassa, perché solo una piccola quantità di vitamina E attraversa la placenta, pertanto sono esposti a un rischio maggiore di presentare una carenza di vitamina E, in particolare se si tratta di neonati prematuri. Tuttavia, il rischio diminuisce con l’età, in quanto di solito i neonati assumono una quantità sufficiente di vitamina E con il latte materno o con quello artificiale per neonati. Gli adulti possono immagazzinare grandi quantità di vitamina E nel tessuto adiposo, riducendo la probabilità che si verifichi una carenza.

Molti soggetti assumono integratori di vitamina E per cercare di prevenire determinate malattie. Gli integratori di vitamina E non proteggono dal cancro o dai disturbi cardiaci e vascolari. Non esistono evidenze convincenti che la vitamina E, anche a dosi elevate, rallenti la progressione del morbo di Alzheimer o riduca il rischio di tumore della prostata. È oggetto di controversie se gli integratori di vitamina E abbiano un’azione protettiva contro la discinesia tardiva (movimenti involontari ripetitivi di bocca, lingua, braccia o gambe, un effetto collaterale dei farmaci antipsicotici).

Cause della carenza di vitamina E Una dieta a bassissimo contenuto di grassi è carente di vitamina E, in quanto gli oli vegetali sono la fonte principale di questa vitamina e la vitamina E viene assorbita in modo ottimale se assunta con dei grassi. Anche le malattie che alterano l’assorbimento dei grassi (come alcune malattie del fegato o malattie della cistifellea, pancreatite e fibrosi cistica) possono ridurre l’assorbimento di vitamina E e aumentare il rischio di una sua carenza. Negli Stati Uniti e in altri Paesi con bassi tassi di insicurezza alimentare la carenza di vitamina E è rara nei bambini più grandi e negli adulti, ed è generalmente dovuta a Una malattia che compromette l’assorbimento dei lipidi (malattia da malassorbimento) Nei Paesi con tassi elevati di insicurezza alimentare la causa più comune di carenza di vitamina E è Un’assunzione di vitamina E non adeguata Sapevate che...

Sintomi della carenza di vitamina E Nei bambini, i sintomi possono includere rallentamento dei riflessi, difficoltà nel camminare, perdita di coordinazione, perdita del senso di posizione (la percezione della posizione degli arti senza guardarli) e debolezza muscolare. Negli adulti con carenza di vitamina E dovuta a malattia da malassorbimento questi sintomi si sviluppano raramente, perché gli adulti immagazzinano grandi quantità di vitamina E nel tessuto adiposo. La carenza di vitamina E può causare una forma di anemia nella quale si verifica la rottura dei globuli rossi (anemia emolitica). I neonati prematuri con carenza di vitamina E sono a rischio di tale grave patologia. Nei neonati prematuri possono verificarsi sanguinamenti (emorragie) all’interno del cervello e i vasi sanguigni oculari possono crescere in modo anomalo (una malattia chiamata retinopatia della prematurità). I neonati colpiti presentano anche debolezza muscolare.

Diagnosi della carenza di vitamina E Esame obiettivo

A volte esami del sangue La diagnosi di carenza di vitamina E si basa sui sintomi, sulla presenza di condizioni che aumentano il rischio e sugli esiti dell’esame obiettivo. Al fine di confermare la diagnosi, possono essere effettuati esami del sangue per misurare il livello di vitamina E.