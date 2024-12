Disturbo del movimento periodico degli arti e sindrome delle gambe senza riposo

Per la sindrome delle gambe senza riposo, una valutazione medica

Per il disturbo del movimento periodico degli arti, la polisonnografia

Per entrambi i disturbi, esami per accertare la causa

Il medico può spesso diagnosticare la sindrome delle gambe senza riposo sulla base dei sintomi riportati dal paziente o dalla persona che ne condivide il letto. I medici possono sospettare il disturbo del movimento periodico degli arti in base ai sintomi quali insonnia, sonnolenza diurna eccessiva e/o eccessive contrazioni muscolari subito prima di addormentarsi o durante il sonno.

La polisonnografia, che include l’elettromiografia (EMG), viene sempre effettuata per diagnosticare il disturbo del movimento periodico degli arti. Questi esami vengono condotti di notte in un laboratorio del sonno e non sono effettuati a casa. Nella polisonnografia, l’attività cerebrale, il battito cardiaco, la respirazione, l’attività muscolare e i movimenti degli occhi vengono monitorati durante il sonno. Le persone possono essere filmate durante un’intera notte di sonno per documentare i movimenti degli arti. Questi esami possono anche essere eseguiti dopo la diagnosi di sindrome delle gambe senza riposo per determinare se i soggetti presentino anche il disturbo del movimento periodico degli arti.

Se viene diagnosticato uno dei disturbi, vengono effettuati esami di sangue e urine per verificare le patologie che possono contribuirvi, come anemia, carenza di ferro e disturbi renali ed epatici.