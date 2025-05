Riabilitazione di soggetti con disturbi del linguaggio

L’afasia è la perdita parziale o completa della capacità di esprimersi o di comprendere parole scritte o dette a voce. Spesso è causata da ictus o da altra lesione cerebrale che interessa il centro del linguaggio nel cervello (vedere la figura Lesioni a specifiche aree cerebrali).

L’obiettivo della riabilitazione è attuare i mezzi di comunicazione più efficaci. Per i pazienti con compromissione lieve, il logoterapista adotta un approccio incentrato sulle idee e sui pensieri anziché sulle parole. Il movimento compiuto per indicare un oggetto o un’immagine, associato a movimenti del corpo e alla mimica del volto, spesso è sufficiente per la comunicazione di base. In caso di compromissione più grave, un approccio con stimolazione (in cui le parole vengono ripetute diverse volte) e uno con stimolazione programmata (in cui le parole vengono ripetute e gli oggetti vengono presentati per essere toccati e visti) favoriscono il recupero del linguaggio. I soggetti affetti da afasia possono usare una tavola con lettere o immagini per comunicare.

Coloro che assistono un soggetto afasico devono essere molto pazienti e comprendere lo stato di frustrazione. Inoltre, devono comprendere che il soggetto afasico non è mentalmente ritardato, ed evitare di parlare con un linguaggio infantile, che risulta offensivo. Al contrario, gli si deve parlare in modo normale e, se necessario, ricorrere a gesti o indicare gli oggetti.