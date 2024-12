Condizioni mediche specifiche e viaggi

I viaggiatori con cisti polmonari, enfisema grave, una raccolta di abbondante liquido intorno ai polmoni (versamento pleurico), recente collasso del polmone (pneumotorace) o che sono stati sottoposti di recente a chirurgia toracica possono sviluppare complicanze causate dalle variazioni di pressione dell’aria in aereo; pertanto, non devono viaggiare in aereo senza l’approvazione del proprio medico.

Altri viaggiatori con patologie polmonari possono avere bisogno di un’integrazione di ossigeno a bordo dell’aereo. Il medico accerta la necessità della somministrazione di ossigeno durante il volo misurando la quantità di ossigeno presente nel sangue. Un basso livello di ossigeno nel sangue è detto ipossiemia. La maggior parte delle compagnie aeree fornisce ossigeno durante il volo in caso di prescrizione medica e previa notifica. Ai viaggiatori non è permesso portare ossigeno a bordo di un aereo in alcuna forma. I viaggiatori che necessitano di ossigeno durante le soste in aeroporto devono provvedere da soli, sebbene molti fornitori di ossigeno assistano i loro clienti senza alcun costo, se hanno a disposizione dei servizi nella città di destinazione. Altre apparecchiature respiratorie, tra cui dispositivi di ventilazione a pressione positiva, possono essere trasportate sugli aerei se non superano le dimensioni previste per il bagaglio a mano. Tuttavia, i viaggiatori che necessitano di questa attrezzatura dovranno essere preparati a trascorrere più tempo ai controlli di sicurezza.

I viaggi in luoghi a elevate altitudini possono presentare particolari problemi data la minore quantità di ossigeno rispetto al livello del mare ( see chapter Malattia da altitudine). Generalmente, i soggetti con problemi polmonari di entità da lieve a moderata non presentano alcuna difficoltà ad altitudini inferiori a 1.500 metri, ma ad altitudini maggiori il rischio di complicanze è più elevato. I soggetti con patologie polmonari che viaggiano in tali aree devono adottare le medesime precauzioni utilizzate su un qualsiasi volo.

I viaggi in autobus, in treno, in automobile e in nave sono sicuri per i soggetti con patologie polmonari, ma richiedono un’adeguata pianificazione per garantire l’apporto di ossigeno. Esistono servizi commerciali che si occupano di coordinare la fornitura di ossigeno al viaggiatore in qualsiasi parte del mondo.

I soggetti con asma, enfisema o bronchite possono avere un aggravamento dei sintomi nelle città con maggiore inquinamento atmosferico. Questi pazienti possono necessitare di trattamenti aggiuntivi con i propri inalatori o altri farmaci, come corticosteroidi, per un controllo adeguato della sintomatologia. Il fumo può peggiorare l’ipossiemia lieve e deve essere evitato prima di volare. Gli effetti dell’alcol possono essere aumentati dall’ipossia e dall’affaticamento ed è quindi consigliabile evitare l’alcol durante il viaggio.