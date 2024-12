Problematiche all’arrivo a destinazione

I traumi provocati da incidenti stradali sono la causa più frequente di morte fra i viaggiatori più giovani e di mezza età. Un’altra causa comune di morte durante il viaggio è l’annegamento. Per evitare molti di questi incidenti talvolta è sufficiente il buon senso. Per esempio, in caso di difficoltà di guida in un Paese estero (come la guida a sinistra in Inghilterra piuttosto che la guida a destra negli Stati Uniti e in Europa continentale), è bene utilizzare i mezzi pubblici o noleggiare automobili con conducenti abituati al traffico e al codice della strada locale. I viaggiatori devono evitare di prendere taxi, traghetti o altri mezzi di trasporto sovraffollati e devono evitare di guidare di notte e nuotare in zone poco illuminate. È necessario indossare le cinture di sicurezza anche se si è passeggeri e utilizzare il casco quando si utilizzano biciclette. I viaggiatori devono evitare motociclette e ciclomotori ed evitare di viaggiare sui tetti degli autobus o sui pianali dei camion aperti. Inoltre, è opportuno astenersi sempre dal consumo di alcol prima di guidare o di nuotare, anche se non è vietato formalmente dalle leggi o se le leggi esistenti non vengono applicate. Si devono inoltre evitare spiagge con onde turbolente, in particolare quando non sono presenti bagnini.

Molte città sono pericolose durante le ore notturne e altre anche durante il giorno. Un viaggiatore deve evitare di camminare da solo in strade poco illuminate o deserte in tali città, specialmente se è evidente la sua nazionalità straniera.

I viaggiatori di carnagione chiara sono maggiormente predisposti alle ustioni solari a latitudini tropicali e ad alta quota. È consigliabile utilizzare uno schermo solare con SPF elevato (fattore di protezione solare pari o superiore a 30). Quando si utilizza sia uno schermo solare sia un repellente per insetti, lo schermo solare va applicato per primo e quindi, dopo almeno quindici minuti, il repellente per insetti.