Esami del sangue

La presenza di epatite viene sospettata sulla base dei sintomi tipici come l’ittero.

Le analisi per l’epatite in genere iniziano con esami del sangue per valutare il grado di funzionalità epatica e l’eventuale presenza di danni al fegato (test epatici). I test epatici misurano i livelli degli enzimi epatici e di altre sostanze prodotte dal fegato. Questi test possono contribuire a determinare la gravità del danno epatico.

Se i test suggeriscono la presenza di epatite, i medici eseguono altri esami del sangue per verificare la presenza di virus dell’epatite. Questi esami del sangue possono identificare parti di virus specifici (antigeni), anticorpi specifici prodotti dall’organismo per combattere il virus e, talvolta, il materiale genetico (DNA o RNA) del virus.

I medici non eseguono di routine il test per l’epatite E. Tuttavia, se disponibile, viene eseguito un esame del sangue per rilevare gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario di un soggetto in risposta al virus dell’epatite E in presenza di entrambe le seguenti condizioni: