Problemi medici che insorgono durante i viaggi

L’ansia affligge molti soggetti in viaggio. La paura di volare, il timore di essere in uno spazio delimitato e le preoccupazioni sull’eventuale peggioramento delle condizioni mediche durante il volo sono comuni cause di ansia. L’ansia può causare insonnia, peggiorando la sindrome da cambiamento di fuso orario. I soggetti possono manifestare iperventilazione, spesso con sintomi come dolore al petto, difficoltà respiratorie, spasmi muscolari e formicolio nelle braccia e mani e intorno alla bocca. Viaggiare con un compagno di viaggio esperto o un assistente può aiutare ad alleviare l’ansia. La terapia cognitivo-comportamentale e i programmi di desensibilizzazione o ipnosi possono essere d’aiuto. I sedativi o i farmaci ansiolitici, come zolpidem o alprazolam, assunti prima e talvolta durante il viaggio, possono essere utili (vedere la tabella Farmaci usati per trattare i disturbi d’ansia).