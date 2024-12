Problemi post-viaggio

I sintomi o i problemi che si sviluppano durante il viaggio e che non si attenuano al rientro implicano la necessità di una visita medica. Alcuni disturbi contratti durante il viaggio si manifestano soltanto dopo il ritorno a casa.

Il problema medico più comune dopo un viaggio è

la diarrea del viaggiatore persistente

Le malattie potenzialmente gravi più comuni che è possibile contrarre sono:

Alcuni problemi correlati ai viaggi possono esordire anche dopo il viaggio. Per esempio, la malattia da decompressione può verificarsi dopo che un sommozzatore è ritornato in superficie. I sommozzatori non devono volare per 24 ore dopo l’immersione, dato che questa aumenta il rischio. Alcuni sintomi possono presentarsi settimane o mesi dopo il ritorno del soggetto. La febbre è particolarmente comune dopo un viaggio all’estero. Per esempio, la malaria provoca spesso la febbre a distanza di giorni dopo l’esposizione. Sebbene la correlazione tra viaggio e sintomi di nuova insorgenza spesso non sia evidente, le informazioni riguardo ai viaggi recenti sono spesso indispensabili per la diagnosi. Pertanto, i soggetti devono riferire al medico qualsiasi viaggio recente quando manifestano qualsiasi disturbo medico.

La Società internazionale di medicina dei viaggi (International Society of Travel Medicine, www.istm.org) dispone di un elenco di ambulatori per i viaggiatori. Molti di questi ambulatori sono specializzati nell’assistere i viaggiatori che si sono ammalati dopo il ritorno a casa.