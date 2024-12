Preparazione dei viaggi

University of Washington School of Medicine

La preparazione di un viaggio è fondamentale, anche per le persone sane. Prepararsi in modo adeguato a un viaggio non è dispendioso rispetto ai costi del trattamento di una malattia o di un infortunio all’estero.

Prima di un viaggio, sarebbe opportuno che i pazienti e i loro medici esaminino gli itinerari programmati e le anamnesi mediche rilevanti, le vaccinazioni raccomandate, le misure per prevenire infezioni come malaria e diarrea del viaggiatore e i consigli su come evitare lesioni. Per i viaggiatori anziani, le cause più comuni di morte sono attacco cardiaco e ictus; per altri viaggiatori, la causa più comune di morte è rappresentata dagli incidenti stradali.

I centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) statunitensi raccomandano ai viaggiatori di considerare di sottoporsi a un test virale per l’infezione da COVID-19 quanto più vicino possibile al momento della partenza (non più di 3 giorni) prima del viaggio (vedere CDC: COVID-19 Travel). Inoltre, i viaggiatori possono portare con sé kit di test per il COVID-19 non utilizzati per sottoporsi al test durante il viaggio. Il trasporto di kit di test inutilizzati è generalmente consentito sia nel bagaglio a mano sia nel bagaglio da stiva (vedere US Department of Transportation: Plan Your Travel).

Kit medici da viaggio I kit medici da viaggio sono utili per piccole lesioni e malanni. Alcuni utili contenuti includono: Articoli di pronto soccorso (come bende, cerotti, fascia elastica)

Antidolorifici (come paracetamolo o farmaci antinfiammatori non steroidei)

Decongestionanti (come la fenilefrina)

Antiacidi

Antibiotici

Farmaci antidiarroici (come loperamide) Occorre inoltre considerare farmaci topici, come una crema all’1% di idrocortisone, una pomata antimicotica da banco e un unguento antibiotico. I viaggiatori devono portare il proprio kit medico da viaggio, i farmaci su prescrizione, gli occhiali di scorta o altre lenti correttive (così come una prescrizione scritta aggiornata per entrambi) e le batterie per gli apparecchi acustici nel bagaglio a mano, nel caso in cui il bagaglio da stiva subisca ritardi o vada perduto o rubato. I soggetti con specifiche esigenze dietetiche e mediche devono pianificare attentamente e portare con sé alimenti e scorte appropriati. I principali problemi possono essere prevenuti seguendo le precauzioni dettate dal buon senso. L’Autorità per la sicurezza dei trasporti (Transportation Security Administration, TSA) statunitense vieta il trasporto di contenitori con più di 90 ml di liquido o gel sui voli commerciali, ma consente di portare volumi maggiori di liquidi, gel e aerosol necessari dal punto di vista medico in quantità ragionevole per il viaggio. Questi articoli devono essere dichiarati agli agenti della TSA al controllo di sicurezza (vedere tsa.gov).

Assicurazione sanitaria di viaggio Le assicurazioni sanitarie sono importanti per i viaggiatori. Anche negli spostamenti interni, alcuni piani assicurativi limitano la copertura per l’assistenza sanitaria lontano da casa. Pertanto, i viaggiatori devono conoscere i limiti delle proprie polizze assicurative. La copertura assicurativa rappresenta spesso un problema per i viaggi all’estero. Alcuni piani assicurativi nazionali limitano la copertura per vaccinazioni e medicina preventiva per i viaggi all’estero, sebbene alcune vaccinazioni siano obbligatorie per entrare in determinati Paesi. Allo stesso modo, Medicare e molte assicurazioni sanitarie commerciali non sono valide nei Paesi stranieri e non coprono i costi per i trattamenti somministrati al di fuori degli Stati Uniti. Inoltre, prima di fornire assistenza, gli ospedali di alcuni Paesi richiedono un deposito cauzionale o il pagamento totale dei costi. Per evitare di incorrere in costi elevati o di non ricevere assistenza, i viaggiatori devono accertarsi anzitempo della copertura all’estero offerta dal proprio piano assicurativo di assistenza sanitaria, su come ottenere l’autorizzazione per ricevere assistenza sanitaria all’estero e su come inoltrare una richiesta di rimborso dopo un’emergenza. Le assicurazioni sanitarie di viaggio, inclusa l’assicurazione per l’evacuazione d’emergenza, sono disponibili in molte agenzie commerciali, agenzie di viaggio e presso alcune importanti compagnie di carte di credito. Per i viaggiatori può essere opportuno stipulare un’assicurazione per servizi quali: pronto soccorso (circa 1 viaggiatore che si reca all’estero su 30 ha bisogno di assistenza medica di emergenza)

trasporto, con accompagnamento di personale medico, attrezzature e assistenza in Paesi stranieri o al ritorno in patria

Cure dentali

cure prenatali o postnatali

farmaci da prescrizione persi o rubati

traduttori/interpreti medici L’Associazione internazionale per l’assistenza medica ai viaggiatori (International Association for Medical Assistance to Travellers, IAMAT, www.iamat.org), un’organizzazione senza fini di lucro, dispone di un elenco di medici che parlano inglese nelle città di tutto il mondo. Altre guide contenenti elenchi di medici di lingua inglese nei Paesi stranieri sono disponibili presso varie organizzazioni e siti Internet. Il consolato del proprio Paese può essere d’aiuto ai viaggiatori nel classificare e assicurare i servizi medici di emergenza. Tabella Recapiti utili per chi viaggia all’estero Tabella

Vaccinazioni per i viaggi Le vaccinazioni sono importanti per i viaggi nella maggior parte dei Paesi in via di sviluppo e in alcuni sono obbligatorie. Idealmente, i viaggiatori devono andare dal medico almeno 6-8 settimane prima di mettersi in viaggio per effettuare tutte le vaccinazioni necessarie e assicurarsi che tutte le vaccinazioni di routine siano regolari, compresa quella contro il COVID-19. Un certificato di vaccinazione internazionale è il miglior documento per dimostrare il tipo e la data delle vaccinazioni effettuate. Il certificato è facile da trasportare e può essere ottenuto presso molti ambulatori per viaggiatori o dal sovrintendente per i documenti presso l’ufficio stampa del governo (Superintendent of Documents at the U.S. Government Printing Office) degli Stati Uniti. Il sito web dei centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) statunitensi fornisce informazioni generali aggiornate sui viaggi e sulle vaccinazioni, informazioni di viaggio relative al COVID-19 e raccomandazioni sulla prevenzione della malaria (disponibili anche contattando la linea diretta per la malaria dei CDC: 855-856-4713). (Vedere anche Malaria.) Tabella Vaccini per viaggi all’estero*,† Tabella