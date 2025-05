Schwangerenbetreuung

Die Schwangerschaftsvorsorge ist für die Gesundheit der schwangeren Frau und des Babys wichtig.

Beim ersten Schwangerschaftsbesuch, gewöhnlich in der 8. bis 12. Schwangerschaftswoche, kann der Arzt einen Schwangerschaftstest oder eine Ultraschalluntersuchung durchführen, um die Schwangerschaft zu bestätigen.

Der Arzt befragt die Frau zu ihrer medizinischen Vorgeschichte, zu Medikamenten, die sie einnimmt, und zu Einzelheiten über frühere Schwangerschaften sowie zu etwaigen Problemen wie Diabetes, Fehlgeburten und Geburtsfehlern. Der Arzt fragt nach aktuellen oder vergangenen psychischen Erkrankungen oder aktuellen Symptomen einer Depression oder Angst. Er fragt die Frauen routinemäßig nach häuslicher Gewalt – ob sie von jemandem, mit dem sie zusammenlebt, psychisch, körperlich oder sexuell misshandelt wird.

Die erste Untersuchung während der Schwangerschaft erfolgt sehr gründlich. Hierzu zählt Folgendes:

Messung von Gewicht und Blutdruck

Allgemeine körperliche Untersuchung von Herz, Lunge, Bauch und Beinen

Untersuchung des Beckens, um die Größe und Lage der Gebärmutter zu dokumentieren

Voruntersuchung auf Gebärmutterhalskrebs mit einem Papanicolaou-Test (Pap-Test) und/oder Test auf das humane Papillomavirus an Proben aus dem Gebärmutterhals

Untersuchungen auf sexuell übertragbare Infektionen: Abstriche vom Gebärmutterhalses oder der Scheide oder eine Urinprobe, die auf Gonorrhö und Chlamydien untersucht werden; Bluttests auf Syphilis, Hepatitis und das humane Immundefizienzvirus (HIV)

Zusätzliche Bluttests: Ein großes Blutbild, Nachweis einer Immunität gegen Röteln und Windpocken (Varizella) sowie Blutgruppenbestimmung, einschließlich Rh-Faktor-Status (positiv oder negativ)

Zusätzliche Urintests: Urinanalyse zum Nachweis von Infektionen und Proteinen

Hauttests auf Tuberkulose sind für alle Frauen ratsam.

Je nach Situation einer Frau können weitere Tests durchgeführt werden. Beispielsweise werden Bluttests zur Untersuchung auf Schilddrüsenerkrankungen bei Frauen mit einem oder mehreren der folgenden Merkmale durchgeführt:

Symptome oder andere Gründe für den Verdacht auf eine Schilddrüsenerkrankung

Schilddrüsenerkrankung oder Familiengeschichte einer Schilddrüsenerkrankung

Typ-1-Diabetes

Wenn eine Frau Rh-negatives Blut hat, wird ihr Blut auf Antikörper gegen den Rh-Faktor getestet (siehe Rh-Unverträglichkeit). Das Immunsystem der Frau produziert diese Antikörper, sobald ihr Rh-negatives Blut mit Rh-positivem Blut in Kontakt kommt, z. B., wenn zuvor eine Schwangerschaft mit einem Fötus mit Rh-positivem Blut bestand. Die Antikörper (sog. Rh-Antikörper) können die Blutkörperchen bei einem Fötus mit Rh-positivem Blut abbauen. Schwere Probleme beim Fötus (sogar Tod) können die Folge sein. Werden die Antikörper bei der Schwangeren frühzeitig festgestellt, können Maßnahmen zum Schutz des Fötus getroffen werden.

Allen Frauen mit Rh-negativem Blut wird in der 28. Woche (oder sowohl in der 28. wie in der 34. Woche) der Schwangerschaft Rh(D)-Immunglobulin in einen Muskel gespritzt. Sie erhalten zudem bei jedem Kontakt zwischen dem eigenen Blut und dem des Fötus eine Injektion, zum Beispiel bei Scheidenblutungen, nach einer Amniozentese und nach der Entbindung. Rh(D)-Immunglobulin reduziert das Risiko des Abbaus der roten Blutkörperchen des Fötus.

Frauen afrikanischer Abstammung werden auf eine Anlage zur Sichelzellanämie oder die entsprechende Erkrankung getestet, wenn dies nicht schon früher erfolgt ist.

Wenn ein Elternteil eine bekannte oder vermutete genetische Anomalie hat, sollte das Paar für eine genetische Beratung und Gentests überwiesen werden.