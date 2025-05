Der Hepatitis-B-Impfstoff wird typischerweise in einer Serie von 2 oder 3 Injektionen in einen Muskel verabreicht. Wenn Personen, die geimpft wurden, jedoch mit dem Virus in Kontakt kommen, misst der Arzt ihre Antikörperkonzentration gegen Hepatitis B. Wenn die Antikörperwerte niedrig sind, ist es möglich, dass sie eine weitere Injektion des Hepatitis-B-Impfstoffes erhalten.

Alle Kinder erhalten im Rahmen der Routineimpfungen bei Kindern normalerweise 3 Dosen: nach der Geburt, im Alter von 1 bis 2 Monaten sowie im Alter von 6 bis 18 Monaten. Säuglinge, die nach der Geburt keine Dosis erhalten haben, sollten sobald wie möglich mit der ersten Impfserie beginnen. (Siehe CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

Ein Impfstoff, der den Hepatitis-A- und Hepatitis-B-Impfstoff kombiniert, ist ebenfalls verfügbar. Dieser Impfstoff wird bei Personen ab 18 Jahren als Serie von 3 oder 4 Dosen verabreicht.

Der Hepatitis-B-Impfstoff wird für alle Personen bis zum Alter von 59 Jahren empfohlen, die zuvor noch nicht geimpft wurden.

Der Impfstoff wird auch für alle nicht geimpften Erwachsenen ab 60 Jahren empfohlen, die Risikofaktoren für Hepatitis B aufweisen, einschließlich:

Personen, die in Berufen arbeiten, bei denen sie mit Blut oder anderen potenziell infektiösen Körperflüssigkeiten in Kontakt kommen, wie z. B. Arbeiter im Gesundheitswesen, in der Pflege oder im Sozialwesen

Personen, die in Gebiete reisen, wo die Infektion weitverbreitet ist

Personen mit einer chronischen Lebererkrankung (z. B. Hepatitis C, Zirrhose, Fettleber, alkoholbedingter Lebererkrankung und Autoimmunhepatitis) oder hohen Werten bestimmter Leberenzyme im Blut

Personen mit Niereninsuffizienz, einschließlich dialysepflichtiger Personen

Personen, die sich illegale Drogen spritzen

Personen, die während der letzten 6 Monate mehr als einen Sexualpartner hatten

Personen, die auf eine sexuell übertragbare Infektion untersucht oder dagegen behandelt werden müssen

Männer, die gleichgeschlechtlichen Sexualverkehr praktizieren

Sexualpartner und privater Kontakt mit Personen, die bekannterweise Träger von Hepatitis B sind

Personen mit einer HIV-Infektion

Personen, die an Orten beschäftigt sind oder dort versorgt werden, wo ein hohes Risiko für Hepatitis B besteht (z. B. Orte, an denen Personen mit sexuell übertragbaren Infektionen behandelt werden, und Orte, wo Dienstleistungen zur Behandlung und Prävention von Drogenmissbrauch, für Drogenabhängige und Männer, die gleichgeschlechtlichen Sexualverkehr praktizieren, erbracht werden, Zentren für Hämodialyse, Einrichtungen für Personen mit Entwicklungsstörungen, Justizvollzugsanstalten, sowie Zentren für HIV-Tests und -Behandlungen)

Der Hepatitis-B-Impfstoff kann auch Erwachsenen ab 60 Jahren verabreicht werden, die keine Risikofaktoren aufweisen, wenn sie sich vor Hepatitis B schützen möchten. Bei Personen ab 60 Jahren mit Diabetes sollte die Entscheidung, den HepB-Impfstoff zu erhalten, gemeinsam mit dem Arzt nach ausführlicher Beratung getroffen werden.

Wenn Menschen eine vorübergehende Erkrankung haben, warten Ärzte normalerweise mit der Impfung, bis die Erkrankung abgeklungen ist (siehe auch CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).