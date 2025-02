Die Symptome einer Toxoplasmose bei Personen mit geschwächtem Immunsystem hängen vom Ort des Infektionsherdes ab:

Toxoplasmose des Gehirns (Enzephalitis): Symptome wie Schwäche auf einer Körperseite, Sprechschwierigkeiten, Sehstörungen, Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Krampfanfälle und Koma

Toxoplasmose, die sich im gesamten Körper ausgebreitet hat (akute disseminierte Toxoplasmose): Ausschlag, Fieber, Schüttelfrost, Atembeschwerden, und Erschöpfung

Bei manchen Menschen (in der Regel bei jenen mit erheblich geschwächtem Immunsystem) verursacht die Toxoplasmose eine Entzündung in der Lunge (Pneumonitis), im Herzen (Myokarditis) oder weniger häufig in der Leber (Hepatitis). Es ist möglich, dass die befallenen Organe nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren (sogenanntes Organversagen). Ohne Behandlung verlaufen diese Formen der Toxoplasmose in der Regel tödlich.