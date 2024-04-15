Загальні відомості про імунізацію

Імунітету можна досягти

Активно з використанням антигенів (наприклад, вакцин, анатоксинів)

Пасивно з використанням антитіл (наприклад, імуноглобулінів, антитоксинів)

Анатоксин — це бактеріальний токсин, модифікований для втрати токсичності, але який все ще може стимулювати утворення антитіл.

Вакцина — це суспензія цілих (живих або інактивованих) або фракціонованих бактерій чи вірусів, позбавлених патогенних властивостей.

Вакцинація була надзвичайно ефективною в плані профілактики серйозних захворювань та покращення здоров'я у всьому світі. Завдяки вакцинам інфекції, які колись були дуже поширеними та/або смертельними (наприклад, натуральна віспа, поліомієліт, дифтерія), сьогодні є рідкісними або були ліквідовані. Однак, за винятком натуральної віспи, ці інфекції все ще зустрічаються в деяких країнах із недостатнім рівнем медичного обслуговування.

Ефективні вакцини ще не доступні для багатьох важливих інфекцій, зокрема

Станом на жовтень 2023 р. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує широко застосовувати вакцини проти малярії RTS,S/AS01 (RTS,S) і R21/Matrix-M серед дітей, які живуть у ендемічних для малярії регіонах із помірним та високим рівнем передачі малярії, викликаної Plasmodium falciparum (див. ВООЗ: програма впровадження вакцини проти малярії).

Вміст кожної вакцини (включно з добавками) наведений в аркуші-вкладиші до вакцини.

Введення вакцин Вакцини слід вводити точно так, як рекомендовано на аркуші-вкладиші. Недотримання рекомендацій або інші фактори можуть призвести до змін у графіку вакцинації для окремих пацієнтів. Для більшості вакцин інтервал між серією доз можна подовжувати без втрати ефективності. Якщо серія вакцинації (наприклад, проти гепатиту В або вірусу папіломи людини) перервана, медичні працівники повинні ввести наступну рекомендовану дозу під час наступного візиту пацієнта за умови, що рекомендований інтервал між дозами минув. Їм не слід знову розпочинати серію (тобто з дози 1). Ін’єкційні вакцини зазвичай вводяться внутрішньом’язово в середньолатеральний відділ стегна (немовлятам і дітям раннього віку) або в дельтоподібний м’яз (дітям шкільного віку і дорослим). Деякі вакцини вводяться підшкірно. Детальна інформація про введення вакцин наведена у розділах Загальні рекомендації з передової практики щодо введення вакцин від Консультаційного комітету щодо практики імунізації (ACIP) та : введення вакцин. У пацієнтів з лімфедемою верхніх кінцівок (наприклад, у пацієнтів з раком молочної залози) найкраще використовувати іншу руку або інше місце. Травма плеча, пов’язана з введенням вакцини (SIRVA), може бути спричинена ненавмисним введенням вакцини в тканини і структури під дельтовидним м’язом плеча (1). Медичним працівникам слід впровадити процес для перевірки статусу вакцинації пацієнта під час кожного візиту, щоби вакцини вводилися відповідно до рекомендацій. Пацієнтів (або осіб, які здійснюють догляд) слід заохочувати зберігати історію (письмову або електронну) вакцинацій та передавати цю інформацію новим медичним працівникам та установам, щоби гарантувати своєчасність вакцинацій. Цінні поради та підводні камені Таблиця Вказівки щодо введення вакцин дорослим Таблиця Одночасне введення різних вакцин За рідкісними винятками одночасне введення вакцин є безпечним, ефективним і зручним. Воно особливо рекомендується, коли діти можуть бути недоступними для майбутньої вакцинації або коли дорослим потрібні кілька вакцин перед міжнародними подорожами. Винятком є одночасне введення пневмококової кон'югованої вакцини та менінгококової кон'югованої вакцини MenACWY-D (Menactra) дітям із функціональною або анатомічною аспленією — ці щеплення не слід проводити під час одного візиту, їх слід проводити з інтервалом ≥ 4 тижнів. Якщо показана вакцинація проти менінгококових серотипів B та серотипів A, C, W та Y (раніше доступна окремо), рекомендується нещодавно ліцензований препарат MenACWY-TT/MenB-FHbp. Одночасне введення може включати комбіновані вакцини (див. таблицю Вакцини, доступні в Сполучених Штатах Америки) або застосування ≥ 1 вакцини з одним антигеном. Більше однієї вакцини одночасно можна вводити у різні місця для ін'єкції та із використанням різних шприців. Якщо живі вірусні вакцини (наприклад, проти вітряної віспи та кору-паротиту-краснухи [MMR]) не вводяться одночасно, їх слід вводити з інтервалом ≥ 4 тижнів. Довідковий матеріал щодо введення вакцин 1. Barnes MG, Ledford C, Hogan K: A "needling" problem: Shoulder injury related to vaccine administration. J Am Board Fam Med 25(6):919–922, 2012. doi: 10.3122/jabfm.2012.06.110334