Вакцина проти вітряної віспи — це вакцина, що входить до планових щеплень у дітей (див. CDC: графік імунізації дітей та підлітків в залежності від віку).

Одноантигенна вакцина проти вітряної віспи також рекомендована всім людям віком ≥ 13 років, які не мають імунітету до вітряної віспи (див. CDC: графік імунізації дорослих в залежності від віку).

Ознаки імунітету складаються з одного з наступних критеріїв:

Документальне підтвердження отримання 2 доз вакцини проти вітряної віспи, що були введені з інтервалом ≥ 4 тижнів

Наявність в анамнезі діагнозу вітряної віспи або оперізуючого лишаю, підтвердженого медичним працівником

Лабораторне підтвердження рівня захисних антитіл проти вітряної віспи

Народження в Сполучених Штатах Америки до 1980 року, за винятком медичних працівників і вагітних жінок

Вакцина проти вітряної віспи особливо рекомендується особам, які не мають ознак імунітету та можуть контактувати з вітряною віспою або переносити її, включаючи наступних:

Медичні працівники

Побутові контакти людей з імунодефіцитом

Люди, які живуть або працюють у місцях, де існує ймовірність контакту з вірусом або його передачі (наприклад, вчителі, учні, працівники дитячих дошкільних закладів, резиденти та працівники спеціалізованих установ, ув'язнені та працівники виправних установ, військовий персонал)

Жінки дітородного віку, які не є вагітними

Підлітки та дорослі, які живуть в одному домі з дітьми

Міжнародні мандрівники

Постконтактна вакцинація одноантигенною вакциною проти вітряної віспи рекомендується дітям без ознак імунітету та повинна пропонуватися дорослим без ознак імунітету. Вакцина є ефективною для профілактики або полегшення перебігу захворювання, якщо вона вводиться протягом 3 днів і, можливо, до 5 днів після контакту, однак вакцину слід ввести якомога швидше. Якщо контакт із вірусом вітряної віспи не призводить до розвитку інфекції, постконтактна вакцинація повинна індукувати захист при подальших контактах, навіть якщо вакцина вводиться через > 5 днів після експозиції.

Імуноглобулін проти вітряної віспи (див. таблицю Імуноглобуліни та антитоксини, доступні в Сполучених Штатах Америки) рекомендується застосовувати для постконтактної профілактики в людей, які не мають ознак імунітету, мають підвищений ризик розвитку важкої форми вітряної віспи та/або мають протипоказання до застосування вакцини проти віспи. До цих осіб належать: