Вакцина проти Haemophilus influenzae типу b (Hib)

Кон'югована вакцина проти Haemophilus influenzae типу b допомагають запобігти гемофільним інфекціям, але не інфекціям, викликаним іншими штамами бактерій H. influenzae. H. influenzae викликає багато дитячих інфекцій, включаючи бактеріємію, менінгіт, пневмонію, синусит, середній отит та епіглотит.
Додаткова інформація наведена у розділах Рекомендації Консультаційного комітету щодо практики імунізації стосовно вакцинації проти Hib та Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): вакцинація проти Hib. Короткий огляд змін до графіку імунізації дорослих за 2024 рік наведений у ресурсі Консультаційного комітету з практики імунізації (ACIP) Рекомендований графік імунізації дорослих, Сполучені Штати Америки, 2024 рік:
(Див. також Загальні відомості про імунізацію).
Препарати вакцини проти Hib
Кон'юговані вакцини проти Haemophilus influenzae типу b (Hib) готують з очищеної капсули Haemophilus influenzae типу b. Усі вакцини проти Hib використовують в якості полісахариду полірибозилрибітолфосфат (PRP), але в 4 різних доступних кон'югованих вакцинах проти Hib використовуються 4 різні білкові носії:
Дифтерійний анатоксин (PRP-D)
Зовнішні мембранні білки Neisseria meningitidis (PRP-OMP)
Правцевий анатоксин (PRP-T)
Дифтерійний мутантний білок-переносник CRM197 (HbOC)
Вакцини PRP-D та HbOC більше не доступні в Сполучених Штатах Америки.
Кон'юговані вакцини проти Hib містяться в наступних комбінованих вакцинах:
Дифтерійний анатоксин / кон'югована вакцина проти Haemophilus influenzae типу b / інактивована поліовірусна вакцина
Дифтерійний анатоксин / кон'югована вакцина проти Haemophilus influenzae типу b / інактивована поліовірусна вакцина
Вакцина дифтерія / правцевий анатоксин / кашлюк / кон'югована вакцина проти Haemophilus influenzae типу b
Менінгококова вакцина / кон'югована вакцина проти Haemophilus influenzae типу b
Показання до застосування вакцини проти Hib
Вакцина проти Hib — це вакцина, що входить до планових щеплень у дітей (див. CDC: графік імунізації дітей та підлітків в залежності від віку).
Ця вакцина також рекомендована деяким дорослим особам (див. CDC: графік імунізації дорослих в залежності від віку):
Дорослим з анатомічною або функціональною аспленією та тим, кому призначена планова спленектомія
Особам, яким була проведена трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин, незалежно від анамнезу вакцинації
Протипоказання та застереження при застосуванні вакцини проти Hib
Основним протипоказанням до застосування вакцин проти Hib є
Тяжка алергічна реакція (наприклад, анафілаксія) після попередньої дози вакцини або на компонент вакцини
Основним застереженням при застосуванні вакцин проти Hib є
Середньотяжке або тяжке захворювання з лихоманкою або без неї (вакцинація відкладається до розрішення захворювання)
Доза та введення вакцини проти Hib
Доза вакцини Hib становить 0,5 мл в/м. Первинну дитячу серію вводять у 3 дозах у віці 2, 4 та 6 місяців або у 2 дозах у віці 2 та 4 місяців, залежно від лікарської форми. У будь-якому випадку у віці від 12 до 15 місяців рекомендується вводити бустерну дозу.
Дітям старшого віку, підліткам та дорослим, які мають аспленію, або яким призначена планова спленектомія, якщо вони неімунізовані, вводиться одна доза. Деякі експерти пропонують вводити дозу вакцини перед плановою спленектомією незалежно від анамнезу вакцинації. Якщо це можливо, доза вводиться за ≥ 14 днів до планової спленектомії.
Схема із 3 дозами призначається через 6–12 місяців після трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, інтервал між дозами становить ≥ 4 тижнів.
Побічні ефекти вакцини проти Hib
Побічні ефекти трапляються рідко. До них можуть належати біль, почервоніння та набряк у місці ін'єкції, а в дітей — лихоманка, плач і дратівливість.
Додаткова інформація
Можуть бути корисними наведені нижче англомовні ресурси. Будь ласка, зверніть увагу, що ПОСІБНИК не несе відповідальності за зміст цих ресурсів.
Консультаційний комітет щодо практики імунізації (ACIP): Рекомендації ACIP стосовно вакцинації проти Hib
Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): вакцинація проти Hib: інформація для медичних працівників
Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC): інфекція, викликана Haemophilus Influenzae типу B: рекомендовані вакцинації