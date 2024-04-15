Вакцина проти Haemophilus influenzae типу b (Hib)

Кон'юговані вакцини проти Haemophilus influenzae типу b (Hib) готують з очищеної капсули Haemophilus influenzae типу b. Усі вакцини проти Hib використовують в якості полісахариду полірибозилрибітолфосфат (PRP), але в 4 різних доступних кон'югованих вакцинах проти Hib використовуються 4 різні білкові носії:

Дифтерійний анатоксин (PRP-D)

Зовнішні мембранні білки Neisseria meningitidis (PRP-OMP)

Правцевий анатоксин (PRP-T)

Дифтерійний мутантний білок-переносник CRM197 (HbOC)

Вакцини PRP-D та HbOC більше не доступні в Сполучених Штатах Америки.

Кон'юговані вакцини проти Hib містяться в наступних комбінованих вакцинах: