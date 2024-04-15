Пневмококова вакцина

Пневмококову вакцину повинні отримувати діти віком до 18 років. Детальна інформація щодо введення пневмококової вакцини дітям наведена в ресурсах CDC: вакцинація пневмококовою вакциною: короткий опис того, кому і коли проводити вакцинацію та CDC: графік імунізації дітей та підлітків в залежності від віку.

Дорослі особи віком 50 років і старше, які раніше не отримували пневмококову кон'юговану вакцину або в яких анамнез вакцинацій невідомий, повинні отримати одну з наступних вакцин:

1 дозу вакцини PCV20 або

1 дозу вакцини PCV21 або

1 дозу вакцини PCV15 із наступним введенням дози PPSV23

Дорослі особи віком 19–49 років із певними захворюваннями або іншими факторами ризику, які раніше не отримували пневмококову кон'юговану вакцину або в яких анамнез вакцинацій невідомий, повинні отримати одну з наступних вакцин:

1 дозу вакцини PCV20 або

1 дозу вакцини PCV21 або

1 дозу вакцини PCV15 із наступним введенням дози PPSV23

Відповідні захворювання та фактори ризику включають наступні:

Розлад, пов'язаний із вживанням алкоголю

Хронічне захворювання серця, легень або печінки

Хронічна ниркова недостатність або нефротичний синдром

Куріння сигарет

Кохлеарний імплантат

Вроджена або набута аспленія

Підтікання спинномозкової рідини

Цукровий діабет

Генералізований рак

ВІЛ-інфекція

Хвороба Годжкіна

Імунодефіцит або імуносупресія

Лейкемія, лімфома або множинна мієлома

Трансплантація паренхіматозного органу

Серповидноклітинна анемія або інша гемоглобінопатія

В обох вікових групах дорослих доза вакцини PPSV23 має вводитися щонайменше через 1 рік після вакцини PCV15. У дорослих із імунодефіцитним станом, кохлеарним імплантатом або підтіканням спинномозкової рідини (СМР) слід розглянути можливість щонайменше 8-тижневого інтервалу між введенням вакцин PCV15 та PPSV23. Щодо тих, хто раніше отримав дозу пневмококової вакцини, також дивіться детальні рекомендації щодо подальшого введення пневмококової вакцини на ресурсі CDC: вакцинація пневмококовою вакциною: короткий опис того, кому і коли проводити вакцинацію та CDC: графік імунізації дорослих в залежності від віку. Для отримання інформації щодо застосування препарату на основі ризиків у дорослих віком до 50 років див. детальні рекомендації у CDC: Короткий огляд рекомендацій щодо вакцинації проти пневмококу на основі ризику.