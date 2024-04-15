Вакцина проти лихоманки Ебола

rVSV-ZEBOV — це єдина вакцина, схвалена Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) для профілактики вірусної лихоманки Ебола. Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo — це комбінація двох вакцин, Ad26.ZEBOV і MVA-BN-Filo, і отримала реєстраційне посвідчення від Європейської комісії (ЄК). Міжнародна координаційна група (МКГ) з питань надання вакцин заснувала глобальний запас вакцини проти вірусу Ебола в Швейцарії для використання під час спалахів.
Додаткова інформація наведена у розділах Рекомендації Консультаційного комітету щодо практики імунізації (ACIP) стосовно вакцинації проти лихоманки Ебола.
(Див. також Загальні відомості про імунізацію).
Препарати вакцини проти вірусу Ебола
rVSV-ZEBOV — це жива ослаблена рекомбінантна вірусна вакцина. Вона забезпечує захист від видів Заїрського еболавірусу і не захищає від інших видів вірусу Ебола або вірусу Марбурга.
Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo — це комбінація двох векторів вакцини, які генетично модифіковані таким чином, що втратили здатність до реплікації в людських клітинах. Ці векторні вакцини несуть генетичний код декількох білків вірусу Ебола для активації імунної відповіді:
Ad26.ZEBOV — це вакцина, що містить рекомбінантну ДНК, на основі аденовірусу типу 26 (Ad26).
MVA-BN-Filo — це вакцина, що містить рекомбінантну ДНК, на основі модифікованого осповакцинного вірусу Анкара (MVA).
Показання до застосування вакцини проти вірусу Ебола
Вакцина rVSV-ZEBOV показана для профілактики вірусної лихоманки Ебола, спричиненої видами Заїрського еболавірусу, у людей віком від 18 років і старших. У Сполучених Штатах Америки ACIP рекомендує передконтактну вакцинацію rVSV-ZEBOV дорослим віком 18 років і старше, які мають високий ризик професійного зараження вірусом Ебола, оскільки вони:
Є членами груп реагування на спалах вірусної лихоманки Ебола
Працюють в якості медичного персоналу у федеральних центрах лікування лихоманки Ебола в Сполучених Штатах Америки
Працюють в якості лабораторного персоналу або іншого персоналу на рівні біологічної безпеки 4 у Сполучених Штатах Америки
Працюють в якості лабораторного персоналу або допоміжного персоналу в лабораторній мережі швидкого реагування
Вакцина Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo показана для профілактики вірусної лихоманки Ебола, викликаної видами Заїрського еболавірусу, у людей віком від 1 року і старших.
Протипоказання та застереження при застосуванні вакцини проти вірусу Ебола
Основні протипоказання до застосування всіх трьох вакцин проти вірусу Ебола:
Тяжка алергічна реакція (наприклад, анафілаксія) на будь-який компонент вакцини
Застереження щодо застосування всіх 3 вакцин проти Ебола:
Анафілаксія
Тромбоцитопенія або будь-яке порушення згортання крові
Після введення цих вакцин виникала анафілаксія. Після вакцинації за людьми слід спостерігати протягом щонайменше 15 хвилин на предмет ранніх ознак анафілаксії або анафілактоїдних реакцій. У разі виникнення анафілаксії необхідно забезпечити відповідне медичне лікування та нагляд.
Вакцини слід призначати з обережністю людям із тромбоцитопенією або будь-яким порушенням згортання крові, оскільки після введення вакцин можуть виникати кровотечі або синці.
Основним застереженням щодо застосування вакцини rVSV-ZEBOV є
Імунодефіцит
Безпечність та ефективність rVSV-ZEBOV у людей з імунодефіцитом не оцінювалися. Ефективність цієї вакцини у людей з імунодефіцитом може бути зниженою. Ризик вакцинації rVSV-ZEBOV, живою вірусною вакциною, в людей з імунодефіцитом слід зважувати проти ризику захворювання, викликаного Заїрським еболавірусом.
Застереження щодо застосування вакцини Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo:
Імунодефіцит
Гостре тяжке фебрильне захворювання або гостра інфекція
Безпечність та імуногенність режиму вакцинації Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo не оцінювалися у людей з імунодефіцитом, включаючи людей, які отримують імуносупресивну терапію. Люди з імунодефіцитом можуть не реагувати на режим вакцинації так само добре, як імунокомпетентні особи.
Вакцинація вакциною Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo у людей з гострим тяжким фебрильним захворюванням або гострою інфекцією повинна бути відкладена, за винятком випадків, коли користь негайної вакцинації перевищує потенційні ризики. Наявність незначної інфекції, невисокої гарячки або обох цих станів не повинна бути підставою відкладати вакцинацію.
Доза та введення вакцини проти вірусу Ебола
Доза вакцини rVSV-ZEBOV становить 1,0 мл в/м.
Доза вакцини Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo становить 0,5 мл в/м у 2-дозовій серії:
Вакцина Ad26.ZEBOV (флакон із червоною кришкою) вводиться першою.
Вакцина MVA-BN-Filo (флакон із жовтою кришкою) вводиться через 8 тижнів.
Побічні ефекти вакцини проти вірусу Ебола
Для всіх 3 вакцин найбільш частими побічними ефектами є біль та набряк у місці ін'єкції, міалгія, артралгія, головний біль та втомлюваність.
При застосуванні rVSV-ZEBOV іншими частими побічними ефектами є почервоніння в місці ін'єкції, гарячковий стан, нудота, артрит, висип і аномальне потовиділення.
При застосуванні Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo інші поширені небажані ефекти включають підвищення температури у місці ін'єкції та озноб. У дітей віком від 1 до 17 років найбільш частими небажаними ефектами є
Біль у місці ін'єкції
Втомлюваність
Зниження активності
Зниження апетиту
Дратівливість
Додаткова інформація
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Консультаційний комітет щодо практики імунізації (ACIP): Рекомендації ACIP стосовно вакцинації проти лихоманки Ебола