Вакцина проти лихоманки Ебола

Протипоказання та застереження при застосуванні вакцини проти вірусу Ебола

Протипоказання та застереження при застосуванні вакцини проти вірусу Ебола

Основні протипоказання до застосування всіх трьох вакцин проти вірусу Ебола:

Тяжка алергічна реакція (наприклад, анафілаксія) на будь-який компонент вакцини

Застереження щодо застосування всіх 3 вакцин проти Ебола:

Анафілаксія

Тромбоцитопенія або будь-яке порушення згортання крові

Після введення цих вакцин виникала анафілаксія. Після вакцинації за людьми слід спостерігати протягом щонайменше 15 хвилин на предмет ранніх ознак анафілаксії або анафілактоїдних реакцій. У разі виникнення анафілаксії необхідно забезпечити відповідне медичне лікування та нагляд.

Вакцини слід призначати з обережністю людям із тромбоцитопенією або будь-яким порушенням згортання крові, оскільки після введення вакцин можуть виникати кровотечі або синці.

Основним застереженням щодо застосування вакцини rVSV-ZEBOV є

Імунодефіцит

Безпечність та ефективність rVSV-ZEBOV у людей з імунодефіцитом не оцінювалися. Ефективність цієї вакцини у людей з імунодефіцитом може бути зниженою. Ризик вакцинації rVSV-ZEBOV, живою вірусною вакциною, в людей з імунодефіцитом слід зважувати проти ризику захворювання, викликаного Заїрським еболавірусом.

Застереження щодо застосування вакцини Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo:

Імунодефіцит

Гостре тяжке фебрильне захворювання або гостра інфекція

Безпечність та імуногенність режиму вакцинації Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo не оцінювалися у людей з імунодефіцитом, включаючи людей, які отримують імуносупресивну терапію. Люди з імунодефіцитом можуть не реагувати на режим вакцинації так само добре, як імунокомпетентні особи.

Вакцинація вакциною Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo у людей з гострим тяжким фебрильним захворюванням або гострою інфекцією повинна бути відкладена, за винятком випадків, коли користь негайної вакцинації перевищує потенційні ризики. Наявність незначної інфекції, невисокої гарячки або обох цих станів не повинна бути підставою відкладати вакцинацію.