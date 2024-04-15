Щорічна вакцинація проти грипу лікарською формою вакцини проти вірусу грипу, що відповідає віку, рекомендується усім людям віком ≥ 6 місяців, які не мають протипоказань. (Див. CDC: графік імунізації дітей та підлітків в залежності від віку та CDC: графік імунізації дорослих в залежності від віку).

Інактивовану вакцину проти грипу (IIV) можна вводити всім людям віком ≥ 6 місяців, у тому числі вагітним жінкам.

Рекомбінантна вакцина проти грипу (RIV4) може застосовуватися в людей віком від 18 до 49 років.

Живу ослаблену вакцину проти грипу (LAIV) (інтраназальна вакцина проти грипу) можна вводити здоровим людям віком від 2 до 49 років, які не вагітні та не мають імунодефіцитних захворювань. Безпечність LAIV не була встановлена у людей із захворюваннями, які роблять їх сприятливими до ускладнень грипу, включаючи поширене захворювання легень або астму.

Дорослі віком ≥ 65 років повинні отримувати будь яку з наступних вакцин: чотиривалентна високодозова IIV, чотиривалентна рекомбінантна вакцина проти грипу або чотиривалентна ад'ювантна IIV. Якщо жодна з них недоступна, тоді слід використовувати будь-яку іншу вакцину проти грипу, що відповідає віку. Висока доза рекомендована лише для пацієнтів віком ≥ 65 років.

Медичним працівникам, які надають допомогу особам з імунодефіцитом (тобто тим, хто потребує допомоги в захищеному середовищі), слід вводити вакцини IIV або RIV4, а не LAIV (або їм слід уникати контакту з людьми з імунодефіцитом протягом 7 днів після введення вакцини).