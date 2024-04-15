Вакцина проти кору, паротиту та краснухи (MMR)

Вакцина MMR — це вакцина, що входить до планових щеплень у дітей (див. CDC: графік імунізації дітей та підлітків в залежності від віку).

Усі дорослі особи, які народилися в 1957 році або пізніше, повинні отримати 1 дозу вакцини, якщо тільки в них немає одного з наступного (див. CDC: графік імунізації дорослих в залежності від віку):

Документальне підтвердження вакцинації однією або декількома дозами вакцини MMR

Лабораторні докази, що вказують на імунітет до 3 захворювань

Протипоказання до застосування вакцини

Поставлений лікарем діагноз захворювання без лабораторного підтвердження не вважається прийнятною ознакою імунітету до кору, паротиту або краснухи.

Цінні поради та підводні камені

Друга доза вакцини MMR (або, якщо вони не були вакциновані — 2 дози, що вводяться з інтервалом ≥ 28 днів) рекомендована дорослим, в яких ймовірний контакт з вірусами:

Студенти в коледжах або інших вищих навчальних закладах

Медичні працівники, які народилися в 1957 році або пізніше без ознак наявності імунітету

Міжнародні мандрівники

Пацієнти з ВІЛ-інфекцією, відносною кількістю CD4-клітин ≥ 15 % та абсолютною кількістю CD4-клітин ≥ 200/мкл протягом ≥ 6 місяців без ознак наявності імунітету до кору, паротиту або краснухи

Люди, народжені до 1957 року, зазвичай вважаються такими, що мають імунітет. Однак слід розглянути можливість вакцинації таких людей, які працюють у медичних закладах (незалежно від того, чи мають вони обов'язки з догляду за пацієнтами) і у них немає ознак наявності імунітету. Вводиться дві дози вакцини MMR (одна доза, якщо потрібна лише вакцинація проти краснухи).

Якщо люди віком ≥ 12 місяців раніше отримали ≤ 2 доз вакцини проти паротиту, і вони були визначені органами охорони здоров'я як такі, що мають підвищений ризик паротиту під час спалаху паротиту, їм слід ввести 1 дозу вакцини MMR.

Оскільки краснуха під час вагітності може мати серйозні наслідки для плоду (наприклад, викидень, численні вроджені вади), усі жінки дітородного віку, незалежно від року народження, повинні пройти скринінг на наявність імунітету до краснухи. Якщо немає ознак імунітету, жінки, які не вагітні, повинні бути вакциновані. Вагітні жінки, які не мають ознак імунітету, повинні бути вакциновані після завершення вагітності та до їх виписки з медичного закладу.

Особи, які були вакциновані інактивованою (вбитою) вакциною проти кору або вакциною проти кору невідомого типу протягом 1963–1967 років, повинні бути повторно вакциновані двома дозами вакцини MMR.

Людям, які були вакциновані до 1979 року вбитою вакциною проти паротиту або вакциною проти паротиту невідомого типу та які мають високий ризик контакту з вірусом паротиту, слід запропонувати ревакцинацію 2 дозами вакцини MMR.