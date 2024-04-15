Вакцина проти кору, паротиту та краснухи (MMR)

Вакцини проти кору/паротиту/краснухи (вакцини MMR) ефективно захищає від усіх 3 інфекцій (кору, паротиту, краснухи). Від самого початку люди, яким вводять вакцину MMR відповідно до графіку вакцинації в Сполучених Штатах Америки, вважаються захищеними на все життя.
Додаткова інформація наведена у розділах Рекомендації Консультаційного комітету щодо практики імунізації стосовно вакцинації вакциною MMR (кір, паротит та краснуха) та Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): вакцинація проти кору, паротиту та краснухи (MMR).
(Див. також Загальні відомості про імунізацію).
Препарати вакцини MMR
Вакцина MMR містить живі ослаблені віруси кору та паротиту, отримані шляхом розмноження в клітинних культурах курячих ембріонів. Вона також містить живий ослаблений вірус краснухи (жива вакцина проти вірусу краснухи), отримані шляхом розмноження в диплоїдних клітинах фібробластів легень людини.
Вакцина MMR і вакцина проти вітряної віспи доступні у вигляді комбінованої вакцини (вакцина проти вірусу кору / вірусу паротиту / вірусу краснухи / вірусу вітряної віспи; вакцина MMRV).
Показання до застосування вакцини MMR
Вакцина MMR — це вакцина, що входить до планових щеплень у дітей (див. CDC: графік імунізації дітей та підлітків в залежності від віку).
Усі дорослі особи, які народилися в 1957 році або пізніше, повинні отримати 1 дозу вакцини, якщо тільки в них немає одного з наступного (див. CDC: графік імунізації дорослих в залежності від віку):
Документальне підтвердження вакцинації однією або декількома дозами вакцини MMR
Лабораторні докази, що вказують на імунітет до 3 захворювань
Протипоказання до застосування вакцини
Поставлений лікарем діагноз захворювання без лабораторного підтвердження не вважається прийнятною ознакою імунітету до кору, паротиту або краснухи.
Цінні поради та підводні камені
Друга доза вакцини MMR (або, якщо вони не були вакциновані — 2 дози, що вводяться з інтервалом ≥ 28 днів) рекомендована дорослим, в яких ймовірний контакт з вірусами:
Студенти в коледжах або інших вищих навчальних закладах
Медичні працівники, які народилися в 1957 році або пізніше без ознак наявності імунітету
Міжнародні мандрівники
Пацієнти з ВІЛ-інфекцією, відносною кількістю CD4-клітин ≥ 15 % та абсолютною кількістю CD4-клітин ≥ 200/мкл протягом ≥ 6 місяців без ознак наявності імунітету до кору, паротиту або краснухи
Люди, народжені до 1957 року, зазвичай вважаються такими, що мають імунітет. Однак слід розглянути можливість вакцинації таких людей, які працюють у медичних закладах (незалежно від того, чи мають вони обов'язки з догляду за пацієнтами) і у них немає ознак наявності імунітету. Вводиться дві дози вакцини MMR (одна доза, якщо потрібна лише вакцинація проти краснухи).
Якщо люди віком ≥ 12 місяців раніше отримали ≤ 2 доз вакцини проти паротиту, і вони були визначені органами охорони здоров'я як такі, що мають підвищений ризик паротиту під час спалаху паротиту, їм слід ввести 1 дозу вакцини MMR.
Оскільки краснуха під час вагітності може мати серйозні наслідки для плоду (наприклад, викидень, численні вроджені вади), усі жінки дітородного віку, незалежно від року народження, повинні пройти скринінг на наявність імунітету до краснухи. Якщо немає ознак імунітету, жінки, які не вагітні, повинні бути вакциновані. Вагітні жінки, які не мають ознак імунітету, повинні бути вакциновані після завершення вагітності та до їх виписки з медичного закладу.
Особи, які були вакциновані інактивованою (вбитою) вакциною проти кору або вакциною проти кору невідомого типу протягом 1963–1967 років, повинні бути повторно вакциновані двома дозами вакцини MMR.
Людям, які були вакциновані до 1979 року вбитою вакциною проти паротиту або вакциною проти паротиту невідомого типу та які мають високий ризик контакту з вірусом паротиту, слід запропонувати ревакцинацію 2 дозами вакцини MMR.
Протипоказання та застереження при застосуванні вакцини MMR
Протипоказання до застосування вакцини MMR:
Тяжка алергічна реакція (наприклад, анафілаксія) після попередньої дози вакцини або на компонент вакцини, в тому числі на неоміцин
Відомий тяжкий первинний або набутий імунодефіцит (наприклад, внаслідок лейкемії, лімфом, солідних пухлин, пухлин із залученням кісткового мозку або лімфатичної системи, СНІДу, тяжкої ВІЛ-інфекції, хіміотерапії або тривалого застосування імунодепресантів)
Вагітність (вакцинація відкладається до завершення вагітності)
Наявність в сімейному анамнезі родичів першого ступеня споріднення (батьків або братів/сестер) з вродженим спадковим імунодефіцитом, якщо не встановлено, що реципієнт вакцини є імунокомпетентним
ВІЛ-інфекція є протипоказанням лише в тому випадку, якщо імунодефіцит є тяжким (імунологічна категорія 3 за CDC при відносній кількості CD4-клітин < 15 % або абсолютній кількості CD4-клітин < 200 клітин/мкл). Якщо імунодефіцит не є тяжким, ризики захворіти диким штамом кору переважають ризик захворіти кором від живої вакцини.
Жінки, які пройшли вакцинацію, повинні уникати вагітності протягом ≥ 28 днів після цього. Вірус вакцини може інфікувати плід на ранніх термінах вагітності. Вакцина не викликає синдрому вродженої краснухи, але ризик пошкодження плоду оцінюється на рівні ≤ 3 %.
Застереження щодо застосування вакцини MMR:
Середньотяжке або тяжке гостре захворювання з лихоманкою або без неї (вакцинація відкладається до розрішення захворювання)
Нещодавнє (в межах 11 місяців) лікування препаратами крові, що містять антитіла (конкретний інтервал залежить від препарату)
Тромбоцитопенія або тромбоцитопенічна пурпура в анамнезі
Якщо людина інфікована Mycobacterium tuberculosis, вакцина MMR і, можливо, вакцина MMRV, можуть тимчасово пригнічувати реакцію на туберкулінову пробу. Таким чином, якщо необхідно, ця проба може бути проведена до вакцинації або одночасно з нею. Якщо люди вже пройшли вакцинацію, пробу слід відкласти на 4–6 тижнів після вакцинації.
Доза та введення вакцини MMR
Доза вакцини MMR становить 0,5 мл підшкірно. Вакцина MMR зазвичай вводиться дітям у 2 дозах: одна у віці від 12 до 15 місяців і одна у віці від 4 до 6 років.
Побічні ефекти вакцини MMR
Вакцина MMR викликає легку або субклінічну незаразну інфекцію. Симптоми включають лихоманку > 38 °C, іноді з подальшим висипом. Реакції з боку центральної нервової системи виникають дуже рідко, вакцина не викликає аутизму (див. Вакцина MMR та аутизм і Безпечність вакцин).
Іноді компонент краснухи викликає болісний набряк суглобів у дорослих, зазвичай у жінок.
Додаткова інформація
Можуть бути корисними наведені нижче англомовні ресурси. Будь ласка, зверніть увагу, що ПОСІБНИК не несе відповідальності за зміст цих ресурсів.
Консультаційний комітет щодо практики імунізації (ACIP): Рекомендації ACIP стосовно вакцинації вакциною MMR (кір, паротит та краснуха)
Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): вакцинація проти кору, паротиту та краснухи (MMR): інформація для медичних працівників
Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC): кір: рекомендовані вакцинації
Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC): паротит: рекомендовані вакцинації
Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC): краснуха: рекомендовані вакцинації