Вакцина проти поліомієліту

IPV — це вакцина, що входить до планових щеплень у дітей (див. CDC: графік імунізації дітей та підлітків в залежності від віку).

Звичайна первинна вакцинація проти поліомієліту дорослих, які проживають у Сполучених Штатах Америки, не рекомендована, за винятком випадків, коли відомо або підозрюється, що дорослий невакцинований або неповністю вакцинований (див. CDC: графік імунізації дорослих в залежності від віку). Більшість дорослих, які народилися та виросли в Сполучених Штатах Америки, можуть припустити, що вони були вакциновані проти поліомієліту в дитинстві, якщо немає конкретних причин вважати, що вони не були вакциновані. Неімунізовані або неповністю імунізовані дорослі повинні пройти первинну серію з 3 доз. Повністю вакциновані дорослі особи з групи підвищеного ризику інфікування поліовірусом можуть отримати одноразову бустерну дозу вакцини IPV. Актуальна інформація про країни з високим ризиком захворювання на поліомієліт можна знайти на веб-сайті Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) Здоров'я мандрівників: пункти призначення та Здоров'я мандрівників: поліомієліт.

У Сполучених Штатах Америки виявлено випадок вакцинного поліомієліту у невакцинованої людини, яка заразилася ним у штаті Нью-Йорк у липні 2022 року (див. Департамент охорони здоров'я штату Нью-Йорк: нагляд за стічними водами). Жителі штату Нью-Йорк в районах із повторним виявленням вірусу поліомієліту можуть мати вищий ризик інфікування та повинні дотримуватися оновлених рекомендацій щодо вакцинації від Департаменту охорони здоров’я штату Нью-Йорк (див. Департамент охорони здоров'я штату Нью-Йорк: поліовірусна вакцина).