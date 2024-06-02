При черевному тифі тривалість інкубаційного періоду (зазвичай 8–14 днів) має обернений зв'язок із кількістю поглинутих мікроорганізмів. Початок захворювання зазвичай поступовий, з гарячкою, головним болем, артралгією, фарингітом, закрепом, анорексією, болем і болючістю в животі. Менш частими симптомами є дизурія, непродуктивний кашель та носова кровотеча.

Без лікування температура підвищується поетапно протягом 2–3 днів, залишається підвищеною (зазвичай від 39,4 до 40 °C) ще протягом 10–14 днів, починає поступово падати наприкінці третього тижня і досягає нормальних рівнів протягом четвертого тижня. Тривала гарячка часто супроводжується відносною брадикардією та прострацією. У важких випадках виникають такі симптоми з боку центральної нервової системи, як делірій, ступор або кома. У неускладнених випадках у 5–30% пацієнтів на грудях і животі протягом другого тижня можуть відмічатися розсипи окремих рожевих блідих вогнищ (рожеві плями), які зникають через 2–5 днів.

Часто зустрічаються спленомегалія, лейкопенія, анемія, порушення функції печінки, протеїнурія та легка коагулопатія споживання. Можуть виникати гострий холецистит і гепатит.

Черевний тиф (рожеві плями) Сховати деталі На цій фотографії показані окремі рожеві бліді вогнища, які називаються рожевими плямами (стрілки). У деяких людей, хворих на черевний тиф, рожеві плями з'являються розсипами на грудях і животі. Фотографія люб'язно надана Чарльзом Н. Фармером (Charles N. Farmer), Інститут патології збройних сил, через бібліотеку зображень громадського здоров’я Центрів контролю та профілактики захворювань.

На більш пізніх етапах захворювання, коли ураження кишечника найбільш помітні, може виникати діарея з червоними прожилками, а кал може містити кров (прихована у 20% пацієнтів, масивна у 10%). Приблизно в 2% пацієнтів протягом третього тижня виникає тяжка кровотеча із високим специфічним рівнем смертності (1). Гострий живіт і лейкоцитоз протягом третього тижня можуть свідчити про перфорацію кишечника, яка зазвичай виникає в дистальному відділі клубової кишки у 1–2% пацієнтів.

Пневмонія може розвинутися протягом другого або третього тижня і може бути викликана вторинною пневмококовою інфекцією, хоча сама S. Typhi також може викликати пневмонію. Бактеріємія іноді призводить до появи вогнищевих осередків інфекції, таких як остеомієліт, ендокардит, менінгіт, абсцеси м’яких тканин, гломеруліт або ураження сечостатевого тракту.

Атипові прояви черевного тифу, такі як пневмоніт, лише гарячка або, дуже рідко, симптоми, що відповідають інфекції сечовивідних шляхів, можуть відтермінувати встановлення діагнозу.

Одужання може тривати кілька місяців.

У близько 10% нелікованих пацієнтів з черевним тифом симптоми та ознаки, подібні до початкового клінічного синдрому, виникають повторно приблизно через 2 тижні після припинення гарячки (1). З незрозумілих причин антибіотикотерапія під час початкового захворювання часто збільшує частоту рецидиву гарячки. Якщо використання антибіотиків відновлюється під час рецидиву, гарячка швидко вщухає, на відміну від повільного її зниження, яке відбувається під час первинного захворювання. Іноді виникає другий рецидив.