Ротавірусна вакцина

Побічні ефекти трапляються рідко. Немовлята можуть ставати подразливими або мати незначну тимчасову діарею чи блювання.

При застосуванні ротавірусної вакцини існує дуже невеликий ризик інвагінації кишечника. Інвагінація зазвичай відбувається протягом тижня після введення першої або другої дози. Може знадобитися хірургічне втручання.