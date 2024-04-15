Ротавірусна вакцина рекомендується немовлятам для захисту від гастроентериту, спричиненого ротавірусною інфекцією.
Додаткова інформація наведена у розділах Рекомендації Консультаційного комітету щодо практики імунізації стосовно вакцинації проти ротавірусу та Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): вакцинація проти ротавірусу.
(Див. також Загальні відомості про імунізацію).
Препарати ротавірусної вакцини
Ротавірусні вакцини — це живі вірусні вакцини. RV5 та RV1 на даний час ліцензовані для використання у немовлят у Сполучених Штатах Америки.
Показання до застосування ротавірусної вакцини
Ротавірусна вакцина — це вакцина, що входить до планових щеплень у дітей (див. CDC: графік імунізації дітей та підлітків в залежності від віку).
Протипоказання та застереження при застосуванні ротавірусної вакцини
Протипоказання до застосування ротавірусних вакцин
Тяжка алергічна реакція (наприклад, анафілаксія) після попередньої дози вакцини або на компонент вакцини (включаючи латекс, який міститься в аплікаторі вакцини RV1)
Немовлята з тяжким комбінованим імунодефіцитом
Немовлята, які мали інвагінацію
Основні застереження щодо застосування ротавірусних вакцин:
Середньотяжке або тяжке захворювання, включаючи помірну або тяжку діарею або блювання (вакцинація відкладається до розрішення захворювання; немовлятам із легким захворюванням вакцину можна вводити)
Безпечність та ефективність ротавірусних вакцин не встановлені в немовлят із наявністю наступного:
ВІЛ/СНІД або будь-яке інше захворювання, що впливає на імунну систему
Лікування кортикостероїдами або іншими імунодепресантами
Рак або лікування раку опроміненням або лікарськими препаратами
Доза та введення ротавірусної вакцини
Ротавірусні вакцини вводяться перорально, шляхом закапування крапель у рот дитини. Введення 2 вакцин дещо відрізняється:
RV5 вводять перорально у 3 дозах: по одній дозі у віці 2 місяців, 4 місяців та 6 місяців.
RV1 вводять перорально у 2 дозах: по одній дозі у віці 2 місяців та 4 місяців.
Якщо будь-яка доза в серії є вакциною RV5 або невідома, за замовчуванням виконується серія з 3 доз.
Якщо перша доза ротавірусної вакцини вводиться ненавмисно у віці ≥ 15 тижнів, решту доз слід вводити через стандартні рекомендовані проміжки часу.
Ротавірусну вакцину не слід вводити після віку 8 місяців 0 днів, навіть якщо серія незавершена.
Побічні ефекти ротавірусної вакцини
Побічні ефекти трапляються рідко. Немовлята можуть ставати подразливими або мати незначну тимчасову діарею чи блювання.
При застосуванні ротавірусної вакцини існує дуже невеликий ризик інвагінації кишечника. Інвагінація зазвичай відбувається протягом тижня після введення першої або другої дози. Може знадобитися хірургічне втручання.
Додаткова інформація
Можуть бути корисними наведені нижче англомовні ресурси. Будь ласка, зверніть увагу, що ПОСІБНИК не несе відповідальності за зміст цих ресурсів.
Консультаційний комітет щодо практики імунізації (ACIP): Рекомендації ACIP стосовно вакцинації проти ротавірусу
Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): вакцинація проти ротавірусу: інформація для медичних працівників
Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC): ротавірусна інфекція: рекомендовані вакцинації