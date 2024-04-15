Вітрянка (вітряна віспа) та оперізуючий лишай (herpes zoster) викликаються вірусом вітряної віспи. Вітряна віспа — це гостра інвазивна фаза вірусу, а оперізуючий лишай являє собою реактивацію латентної фази. Інформацію про вакцину проти вітряної віспи можна знайти у розділі вакцина проти вітряної віспи.
Додаткова інформація наведена у розділах Рекомендації Консультаційного комітету щодо практики імунізації стосовно вакцинації проти герпесу зостер (оперізуючий лишай) та Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): інформація про вакцинацію проти оперізуючого лишаю (Herpes Zoster) для медичних працівників.
(Див. також Загальні відомості про імунізацію).
Препарати вакцини проти Herpes Zoster
Вакцина проти оперізуючого лишаю в Сполучених Штатах Америки доступна у вигляді рекомбінантної вакцини.
Жива ослаблена вакцина проти Herpes Zoster станом на листопад 2020 року в Сполучених Штатах Америки більше недоступна (див. CDC: вакцинація проти оперізуючого лишаю [Herpes Zoster]).
Показання до застосування вакцини проти Herpes Zoster
Вакцина проти Herpes Zoster входить у планову вакцинацію дорослих (див. CDC: графік імунізації дорослих в залежності від віку). Показання до застосування вакцини проти Herpes Zoster включають:
Дорослі віком ≥ 50 років, незалежно від того, чи мали вони епізоди Herpes Zoster, чи отримували живу ослаблену вакцину проти Herpes Zoster, чи ні
Дорослі віком ≥ 19 років, які страждають або страждатимуть на імунодефіцит або імуносупресію внаслідок хвороби або лікування
Для вакцинації проти Herpes Zoster серологічне підтвердження перенесених раніше інфекцій, викликаних вірусом вітряної віспи, не є необхідним. Однак, якщо стають доступними серологічні дані, які вказують на відсутність попередньо перенесеної інфекції, викликаної вітряною віспою, медичні працівники повинні дотримуватися рекомендацій ACIP щодо вакцинації проти вітряної віспи. Рекомбінантна вакцина проти Herpes Zoster не показана для профілактики вітряної віспи, і в наявності є лише обмежені дані щодо її застосування у людей без вітряної віспи в анамнезі.
Протипоказання та застереження при застосуванні вакцини проти Herpes Zoster
Протипоказання до застосування рекомбінантної вакцини проти герпесу зостер:
Тяжка алергічна реакція (наприклад, анафілаксія) на компонент вакцини або після попередньої дози вакцини
Застереження:
Середньотяжке або тяжке гостре захворювання з лихоманкою або без неї (вакцинація відкладається до розрішення захворювання)
Клінічні випробування рекомбінантної вакцини виключали вагітних жінок і жінок, які годують груддю. Наразі немає рекомендацій CDC щодо використання рекомбінантної вакцини проти Herpes Zoster під час вагітності, тому медичні працівники повинні розглянути можливість відкласти введення рекомбінантної вакцини до закінчення вагітності та годування груддю. (Див. також CDC: рекомендації щодо вакцини Shingrix).
Доза та введення вакцини проти Herpes Zoster
Рекомбінантну вакцину проти герпесу зостер вводять в/м у 2 дозах (по 0,5 мл кожна) з інтервалом у 2–6 місяців. Незалежно від наявності в анамнезі оперізуючого лишаю або попереднього отримання живої ослабленої вакцини проти Herpes Zoster необхідні дві дози рекомбінантної вакцини проти Herpes Zoster.
Вакцину проти Herpes Zoster слід вводити за ≥ 14 днів до початку імуносупресивної терапії. Деякі експерти рекомендують, якщо це можливо, зачекати 1 місяць після вакцинації проти Herpes Zoster перед початком імуносупресивної терапії. (див. також CDC: клінічні міркування щодо застосування рекомбінантної вакцини проти Herpes Zoster [RZV, Shingrix] у дорослих із ослабленим імунітетом віком ≥ 19 років).
Побічні ефекти вакцини проти Herpes Zoster
Найбільш частими побічними ефектами рекомбінантної вакцини проти Herpes Zoster є біль, почервоніння та набряк у місці ін'єкції, а також міалгія, втомлюваність, головний біль, тремтіння, лихоманка та шлунково-кишкові симптоми.
Додаткова інформація
Можуть бути корисними наведені нижче англомовні ресурси. Будь ласка, зверніть увагу, що ПОСІБНИК не несе відповідальності за зміст цих ресурсів.
Консультаційний комітет щодо практики імунізації (ACIP): Рекомендації ACIP стосовно вакцинації проти герпесу зостер (оперізуючий лишай)
ACIP: Рекомендований графік імунізації дорослих, Сполучені Штати Америки, 2024 рік
Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC): Herpes Zoster: рекомендовані вакцинації