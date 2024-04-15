Вакцина проти Herpes Zoster входить у планову вакцинацію дорослих (див. CDC: графік імунізації дорослих в залежності від віку). Показання до застосування вакцини проти Herpes Zoster включають:

Дорослі віком ≥ 50 років, незалежно від того, чи мали вони епізоди Herpes Zoster, чи отримували живу ослаблену вакцину проти Herpes Zoster, чи ні

Дорослі віком ≥ 19 років, які страждають або страждатимуть на імунодефіцит або імуносупресію внаслідок хвороби або лікування

Для вакцинації проти Herpes Zoster серологічне підтвердження перенесених раніше інфекцій, викликаних вірусом вітряної віспи, не є необхідним. Однак, якщо стають доступними серологічні дані, які вказують на відсутність попередньо перенесеної інфекції, викликаної вітряною віспою, медичні працівники повинні дотримуватися рекомендацій ACIP щодо вакцинації проти вітряної віспи. Рекомбінантна вакцина проти Herpes Zoster не показана для профілактики вітряної віспи, і в наявності є лише обмежені дані щодо її застосування у людей без вітряної віспи в анамнезі.