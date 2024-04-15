Чотиривалентна кон'югована менінгококова вакцина — це вакцина, що входить до планових щеплень у дітей, яка вводиться підліткам, бажано у віці 11 або 12 років, з бустерною дозою у віці 16 років (див. CDC: графік імунізації дітей та підлітків в залежності від віку). Рекомендується також використовувати дітям молодшого віку, які мають високий ризик розвитку інфекції. Для отримання додаткової інформації див. також рекомендації ACIP Вакцинація немовлят менінгококовою вакциною: рекомендації та обґрунтування від ACIP.

Кон'юговані вакцини MenACWY рекомендовані дорослим особам із станами, які підвищують ризик розвитку менінгококової інфекції (див. CDC: графік імунізації дорослих в залежності від віку), наприклад:

Анатомічна або функціональна аспленія (включаючи серповидноклітинну анемію)

ВІЛ-інфекція

Стійкі дефіцити компонентів комплементу

Застосування інгібіторів комплементу (наприклад, екулізумабу, равулізумабу)

Робота в мікробіологічній лабораторії, що передбачає щоденний контакт з ізолятами Neisseria meningitidis

Призов на військову службу

Подорож до ендемічних регіонів або проживання в них

Перший рік проживання в університетському гуртожитку, якщо учням ≤ 21 року і вони ще не отримали дозу під час або після свого 16-річного дня народження

Знаходження в зоні спалаху інфекції, викликаного серогрупою, від якої захищає вакцина

Якщо абітурієнти першого курсу коледжу віком ≤ 21 року отримали лише 1 дозу вакцини до 16-річного віку, перед зарахуванням вони мають отримати бустерну дозу.

MenACWY рекомендується всім підліткам (віком від 11 до 18 років), у тому числі особам із ВІЛ-інфекцією.

Вакцині MenACWY надається перевага в осіб віком від 11 до 55 років і в осіб віком > 55 років, які раніше були вакциновані вакциною MenACWY і потребують ревакцинації, або яким може знадобитися багаторазове введення вакцини.

Ревакцинація вакциною MenACWY кожні 5 років рекомендована дорослим, які раніше були вакциновані вакциною MenACWY або MPSV4 і які продовжують перебувати в групі підвищеного ризику розвитку інфекції (наприклад, дорослі з анатомічною або функціональною аспленією, ВІЛ-інфекцією або стійкими дефіцитами компонентів комплементу; ті, хто отримує екулізумаб або равулізумаб; мікробіологи, які регулярно контактують з N. meningitidis).

Вакцині MenACWY надається перевага в осіб із групи ризику віком > 55 років, які раніше не отримували вакцину MenACWY і яким потрібна лише одна доза (наприклад, мандрівники).

Вакцини MenB-4C або MenB-FHbp показані особам віком ≥ 10 років із певними станами високого ризику (у тому числі людям із функціональною аспленією або дефіцитами системи комплементу, особам, які отримують екулізумаб або равулізумаб, мікробіологам, які регулярно контактують із N. meningitidis, та особам, які перебувають у групі ризику через спалах менінгококової інфекції, пов'язаний із серогрупою B). Центри з контролю та профілактики захворювань не рекомендують планове введення вакцин проти серогрупи В менінгококу всім підліткам. Однак вони можуть вводитися, спираючись на індивідуальне клінічного рішення будь-кому віком від 16 до 23 років. Вік, якому надається перевага при вакцинації, становить від 16 до 18 років. Вакцини MenB-4C та MenB-FHbp не є взаємозамінними, тому для всіх доз у серіях слід використовувати один й той самий препарат.

MenACWY-TT/MenB-FHbp показаний для застосування особами віком від 10 до 25 років. Особливо рекомендується для здорових людей віком від 16 до 23 років, коли вакцинація проти MenACWY та MenB-4C/MenB-FHbp є доречною, та коли прийняття клінічних рішень підтримує вакцинацію проти MenB. Крім того, для деяких осіб з ослабленим імунітетом віком від 10 років з підвищеним ризиком менінгококової хвороби (наприклад, осіб з хронічними дефіцитами комплементу, осіб, які приймають інгібітори комплементу, або осіб з функціональною або анатомічною аспленією) також рекомендуються обидві вакцини.