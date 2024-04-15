Менінгококові серогрупи, які найчастіше викликають менінгококову інфекцію в Сполучених Штатах Америки, є серогрупами B, C і Y. Серогрупи A і W викликають захворювання поза межами Сполучених Штатів Америки. Сучасні вакцини спрямовані проти деяких, але не всіх цих серогруп.
(Див. також Загальні відомості про імунізацію).
Для серогруп ACWY (чотиривалентні):
Менінгококові кон'юговані вакцини (MCV4): MenACWY-CRM або MenACWY-TT
Для серогрупи B (одновалентна):
Вакцина проти менінгококів групи B (3 штами) (MenB-4C)
Вакцина проти менінгококів групи B (4 штами) (MenB-FHbp)
Для серогруп ABCWY (п'ятивалентна)
Вакцина проти менінгококової інфекції груп A, B, C, W та Y (пентавалентна) (MenACWY-TT/MenB-FHbp)
Додаткова інформація наведена у розділах Рекомендації Консультаційного комітету щодо практики імунізації (ACIP) стосовно вакцинації менінгококовою вакциною та Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): вакцинація менінгококовою вакциною. Короткий огляд змін до графіку імунізації дорослих за 2024 рік наведений у ресурсі Консультаційного комітету щодо практики імунізації Рекомендований графік імунізації дорослих, Сполучені Штати Америки, 2024 рік:
Показання до застосування менінгококової вакцини
Чотиривалентна кон'югована менінгококова вакцина — це вакцина, що входить до планових щеплень у дітей, яка вводиться підліткам, бажано у віці 11 або 12 років, з бустерною дозою у віці 16 років (див. CDC: графік імунізації дітей та підлітків в залежності від віку). Рекомендується також використовувати дітям молодшого віку, які мають високий ризик розвитку інфекції. Для отримання додаткової інформації див. також рекомендації ACIP Вакцинація немовлят менінгококовою вакциною: рекомендації та обґрунтування від ACIP.
Кон'юговані вакцини MenACWY рекомендовані дорослим особам із станами, які підвищують ризик розвитку менінгококової інфекції (див. CDC: графік імунізації дорослих в залежності від віку), наприклад:
Анатомічна або функціональна аспленія (включаючи серповидноклітинну анемію)
Застосування інгібіторів комплементу (наприклад, екулізумабу, равулізумабу)
Робота в мікробіологічній лабораторії, що передбачає щоденний контакт з ізолятами Neisseria meningitidis
Призов на військову службу
Подорож до ендемічних регіонів або проживання в них
Перший рік проживання в університетському гуртожитку, якщо учням ≤ 21 року і вони ще не отримали дозу під час або після свого 16-річного дня народження
Знаходження в зоні спалаху інфекції, викликаного серогрупою, від якої захищає вакцина
Якщо абітурієнти першого курсу коледжу віком ≤ 21 року отримали лише 1 дозу вакцини до 16-річного віку, перед зарахуванням вони мають отримати бустерну дозу.
MenACWY рекомендується всім підліткам (віком від 11 до 18 років), у тому числі особам із ВІЛ-інфекцією.
Вакцині MenACWY надається перевага в осіб віком від 11 до 55 років і в осіб віком > 55 років, які раніше були вакциновані вакциною MenACWY і потребують ревакцинації, або яким може знадобитися багаторазове введення вакцини.
Ревакцинація вакциною MenACWY кожні 5 років рекомендована дорослим, які раніше були вакциновані вакциною MenACWY або MPSV4 і які продовжують перебувати в групі підвищеного ризику розвитку інфекції (наприклад, дорослі з анатомічною або функціональною аспленією, ВІЛ-інфекцією або стійкими дефіцитами компонентів комплементу; ті, хто отримує екулізумаб або равулізумаб; мікробіологи, які регулярно контактують з N. meningitidis).
Вакцині MenACWY надається перевага в осіб із групи ризику віком > 55 років, які раніше не отримували вакцину MenACWY і яким потрібна лише одна доза (наприклад, мандрівники).
Вакцини MenB-4C або MenB-FHbp показані особам віком ≥ 10 років із певними станами високого ризику (у тому числі людям із функціональною аспленією або дефіцитами системи комплементу, особам, які отримують екулізумаб або равулізумаб, мікробіологам, які регулярно контактують із N. meningitidis, та особам, які перебувають у групі ризику через спалах менінгококової інфекції, пов'язаний із серогрупою B). Центри з контролю та профілактики захворювань не рекомендують планове введення вакцин проти серогрупи В менінгококу всім підліткам. Однак вони можуть вводитися, спираючись на індивідуальне клінічного рішення будь-кому віком від 16 до 23 років. Вік, якому надається перевага при вакцинації, становить від 16 до 18 років. Вакцини MenB-4C та MenB-FHbp не є взаємозамінними, тому для всіх доз у серіях слід використовувати один й той самий препарат.
MenACWY-TT/MenB-FHbp показаний для застосування особами віком від 10 до 25 років. Особливо рекомендується для здорових людей віком від 16 до 23 років, коли вакцинація проти MenACWY та MenB-4C/MenB-FHbp є доречною, та коли прийняття клінічних рішень підтримує вакцинацію проти MenB. Крім того, для деяких осіб з ослабленим імунітетом віком від 10 років з підвищеним ризиком менінгококової хвороби (наприклад, осіб з хронічними дефіцитами комплементу, осіб, які приймають інгібітори комплементу, або осіб з функціональною або анатомічною аспленією) також рекомендуються обидві вакцини.
Протипоказання та застереження при застосуванні менінгококової вакцини
Основним протипоказанням до застосування менінгококових вакцин є
Тяжка алергічна реакція (наприклад, анафілаксія) після попередньої дози вакцини або на компонент вакцини
Основним застереженням при застосуванні менінгококових вакцин є
Середньотяжке або тяжке захворювання з лихоманкою або без неї (якщо це можливо, вакцинація відкладається до розрішення захворювання)
Кон'юговані менінгококові вакцини можуть вводитися вагітним жінкам, які мають підвищений ризик розвитку менінгококової інфекції, викликаної серогрупами A, C, W або Y. Застосування менінгококових вакцини проти серогрупи В рекомендується відкладати під час вагітності, якщо тільки жінки не мають підвищеного ризику розвитку інфекції, викликаної серогрупою В, і вважається, що користь вакцинації переважує потенційні ризики.
Дітям із функціональною або анатомічною аспленією вакцину MenACWY та кон'юговану пневмококову вакцину не слід вводити під час одного візиту — інтервал між ними повинен становити ≥ 4 тижнів.
Доза та введення менінгококової вакцини
Для вакцини MenACWY доза становить 0,5 мл в/м.
Дорослим пацієнтам із анатомічною або функціональною аспленією, ВІЛ-інфекцією або стійкими дефіцитами компонентів комплементу, або особам, які отримують екулізумаб або равулізумаб, необхідні дві дози вакцини MenACWY, які вводяться з інтервалом ≥ 8 тижнів із подальшим введенням бустерних доз кожні 5 років. Підлітки (віком від 11 до 18 років) з ВІЛ-інфекцією зазвичай проходять вакцинацію із використанням 2-дозової первинної серії з інтервалом у 8 тижнів.
Одноразова доза менінгококової вакцини MenACWY вводиться мікробіологам, які регулярно контактують із ізолятами N. meningitidis, військовим новобранцям, особам, які перебувають у групі ризику під час спалаху інфекції, викликаного серогрупою, від якої захищає вакцина, а також тим, хто подорожує до ендемічних регіонів або проживає в них. Якщо ризик зберігається (наприклад, для мікробіологів, які продовжують працювати з N. meningitidis), бустерна доза вводиться кожні 5 років.
На основі спільного обговорення з метою прийняття клінічних рішень, підліткам і молодим людям віком від 16 до 23 років (бажаний вік від 16 до 18 років), які не мають підвищеного ризику розвитку менінгококової хвороби, вводять дві дози вакцини MenB-4C з інтервалом щонайменше 1 місяць або 2-дозову серію вакцини MenB-FHbp, яку вводять у моменти часу 0 та 6 місяців (якщо дозу 2 ввели менше ніж через 6 місяців після дози 1, то слід ввести третю дозу щонайменше через 4 місяці після дози 2). Для всіх доз повинна використовуватися однакова менінгококова вакцина проти серотипу В.
Особи віком ≥ 10 років із певними станами високого ризику (включно з людьми з анатомічною або функціональною аспленією, стійким дефіцитом компонентів комплементу, застосуванням інгібіторів комплементу [наприклад, екулізумабу, равулізумабу], мікробіологами, які регулярно контактують із N. meningitidis), та особи, які виявились у групі підвищеного ризику через спалах менінгококової інфекції, викликаний серогрупою B, отримують 2-дозову серію вакцини MenB-4C з інтервалом ≥ 1 місяця або 3-дозову серію вакцини MenB-FHbp в моменти часу 0, 1–2 та 6 місяців (якщо доза 2 була введена принаймні через 6 місяців після дози 1, доза 3 не потрібна; якщо доза 3 була введена раніше, ніж через 4 місяці після дози 2, четверту дозу слід ввести щонайменше через 4 місяці після дози 3).
Якщо це показано, менінгококові вакцини проти серотипу В можуть вводитися одночасно з вакциною MenACWY, але, якщо ще можливо, у різні анатомічні ділянки. Пацієнти можуть отримати одну дозу п'ятивалентної вакцини MenABCWY як альтернативу окремому введенню MenACWY та MenB, якщо обидві вакцини будуть введені в один день.
Побічні ефекти менінгококової вакцини
Побічні ефекти зазвичай легкі. До них належать біль і почервоніння в місці ін'єкції, лихоманка, головний біль і втомлюваність.
Додаткова інформація
Можуть бути корисними наведені нижче англомовні ресурси. Будь ласка, зверніть увагу, що ПОСІБНИК не несе відповідальності за зміст цих ресурсів.
Консультаційний комітет щодо практики імунізації (ACIP): Рекомендації ACIP стосовно вакцинації менінгококовою вакциною
ACIP: Вакцинація немовлят менінгококовою вакциною: рекомендації та обґрунтування від ACIP.
ACIP: рекомендований графік імунізації дорослих, Сполучені Штати Америки, 2024 рік, включаючи зміни до графіку імунізації дорослих за 2024 рік
Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): вакцинація менінгококовою вакциною: інформація для медичних працівників
Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC): менінгококова хвороба: рекомендовані вакцинації