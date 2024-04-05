Гостра гіпоксемічна дихальна недостатність (ГГДН, ГРДС)

Майже всі пацієнти з ГРДС потребують штучної вентиляції легень (1), яка, окрім покращення оксигенації, знижує потребу в кисні за рахунок зменшення навантаження на дихальні м'язи. Цілі включають

Плато альвеолярного тиску < 30 см H2O (враховуючи фактори, які потенційно знижують піддатливість грудної стінки та черевної порожнини)

Дихальний об'єм 6 мл/кг ідеальної маси тіла, щоб мінімізувати подальше пошкодження легень

FIO2 є настільки низьким, наскільки це можливо для підтримки насичення крові киснем, щоб мінімізувати можливу токсичну дію кисню

PEEP повинна бути достатньо високою, щоб підтримувати відкриті альвеоли та мінімізувати FIO2 до досягнення тиску плато від 28 до 30 см H2O. Пацієнти з ГРДС середнього та важкого ступеня найімовірніше матимуть знижену смертність за допомогою вищої PEEP.

Неінвазивна вентиляція з позитивним тиском (NIPPV) іноді корисна при ГРДС. Однак, у порівнянні з лікуванням кардіогенного набряку легень, часто потрібні більш високі рівні підтримки протягом більш тривалого часу, а EPAP від 8 до 12 см H2O часто необхідний для підтримки адекватної оксигенації. Досягнення цього тиску видиху вимагає тиску на вдиху від > 18 до 20 см H2O, який погано переноситься. Підтримання адекватного ущільнення стає складним, маска стає більш незручною, і може виникати некроз шкіри та інсуфляція шлунка. Крім того, пацієнти, які отримували лікування NIPPV і які згодом потребували інтубації, зазвичай прогресували до більш запущеного стану, ніж якби їх інтубували раніше. Таким чином, під час інтубації можлива критична десатурація. Необхідно проводити інтенсивний моніторинг і ретельний відбір пацієнтів для лікування NIPPV.

Традиційна механічна вентиляція при ГРДС раніше була зосереджена на нормалізації значень газоподібного газу артеріальної крові. Зрозуміло, що вентиляція з меншими дихальними об’ємами зменшує смертність. Відповідно, у більшості пацієнтів дихальний об’єм має бути встановлено на рівні 6 мл/кг ідеальної маси тіла (див. бічну панель Початковий контроль вентиляції при ГРДС). Це налаштування вимагає збільшення частоти дихання навіть до 35 хвилин, щоб забезпечити достатню альвеолярну вентиляцію для належного видалення діоксиду вуглецю. Однак у деяких випадках розвивається респіраторний ацидоз, деякий ступінь якого допускається з огляду на більшу користь обмеження вентилятор-асоційованого пошкодження легень, і він загалом добре переноситься, особливо якщо рівень pH становить ≥ 7,15. Якщо рівень pH падає нижче 7,15, може бути корисною інфузія бікарбонату. Аналогічним чином, допускається застосування насичення крові киснем нижче «нормального» рівня; цільове насичення від 88 до 95 % обмежує вплив надмірного рівня токсичної дії FiO2 і все ще має користь щодо виживання.

Оскільки самі по собі гіперкапнія або низький дихальний об'єм можуть викликати задишку та неузгоджене з апаратом ШВЛ дихання, можуть знадобитися анальгетики (фентаніл або морфін) та седативні засоби (наприклад, пропофол, введення якого починається з дози 5 мкг/кг/хвилину та збільшується до 50 мкг/кг/хвилину; через ризик гіпертригліцеридемії рівні тригліцеридів слід перевіряти кожні 48 годин) (див. також Седація та комфорт). Седація є переважною для нервово-м'язової блокади, оскільки блокада все ще потребує седації та може викликати залишкову слабкість.

PEEP покращує оксигенацію при ГРДС, збільшуючи об’єм повітряної легені за допомогою набору альвеолярів, що дозволяє використовувати нижній FIO2. Обговорено оптимальний рівень PEEP та спосіб його виявлення. Було виявлено, що рутинне використання маневрів із залученням альвеол (наприклад, титрування PEEP у бік збільшення до максимального тиску від 35 до 40 см H2O та утримання протягом 1 хвилини) з подальшим титруванням PEEP у бік зменшення тиску асоціюється з підвищенням смертності протягом 28 днів (6). Тому багато лікарів просто використовують найменшу кількість PEEP, яка призводить до адекватного артеріального насичення киснем на нетоксичному FIO2. У більшості пацієнтів цей рівень є PEEP 8–15 см H2O, хоча іноді пацієнти з тяжким ГРДС потребують рівнів > 20 см H2O. У таких випадках слід звернути особливу увагу на інші засоби оптимізації подачі кисню та мінімізації споживання кисню.

Найкращим показником альвеолярного перерозтягнення є вимірювання тиску плато за допомогою маневру затримки в кінці вдиху. Тиск плато слід перевіряти кожні 4 години та після кожної зміни PEEP або дихального об'єму. Цільовий тиск плато становить < 30 см H2O у пацієнтів із нормальною піддатливістю грудної стінки. Щоб уникнути гіповентиляції, цільовий тиск плато може бути вищим у пацієнтів з аномальною піддатливістю грудної стінки (наприклад, асцит, плевральний випіт, гостре здуття живота, травма грудної клітки). Навпаки, якщо тиск плато перевищує 30 см H2О і немає проблеми з грудною стінкою, яка могла би зробити свій внесок, лікарю слід зменшувати дихальний об'єм із кроком від 0,5 мл/кг до 1,0 мл/кг у міру переносимості до мінімуму 4 мл/кг, збільшуючи частоту дихання з метою компенсації зменшення хвилинної вентиляції, і перевіряючи форму хвилі апарата ШВЛ, щоб переконатися, що відбувається повний видих. Часто частота дихання може бути збільшена до 35/хвилину перед захопленням маніфестного газу через неповні результати видиху. Якщо тиск плато становить < 25 см H2O, а дихальний об'єм становить < 6 мл/кг, дихальний об'єм може бути збільшено до 6 мл/кг або до значення тиску плато > 25 см H2O.

Деякі дослідники вважають, що вентиляція з контролем тиску захищає легені краще, ніж контроль об'єму, але підтверджуючих даних бракує, при цьому контролюється піковий тиск, а не тиск плато. У разі вентиляції для контролю тиску, оскільки дихальний об’єм змінюється в міру того, як відбувається розвиток легеневої комплаєнтності пацієнта, необхідно постійно контролювати дихальний об’єм та відрегулювати тиск вдиху, щоб переконатися, що пацієнт не отримує занадто високий або занадто низький дихальний об’єм.

Початковий контроль вентиляції при ГРДС

Положення лежачи на животі покращує оксигенацію у деяких пацієнтів, дозволяючи залучати ділянки легень, які не вентилюються. Деякі дані дозволяють припустити, що це положення суттєво покращує виживання (7, 8). Цікаво відзначити, що користь в плані зниження смертності при використанні положення лежачи на животі пов'язана не зі ступенем гіпоксемії чи ступенем аномалії газообміну, а, можливо, зі зменшенням вентилятор-асоційованого пошкодження легень.

Оптимальне управління рідиною у пацієнтів з ГРДС збалансовує вимогу щодо достатнього циркулюючого об’єму для збереження перфузії кінцевого органа з метою зниження попереднього навантаження та, таким чином, обмеження трансудації рідини в легенях. Велике багатоцентрове дослідження показало, що консервативний підхід до управління рідиною, при якому вводиться менше рідини, скорочує тривалість штучної вентиляції легень та тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії порівняно з більш ліберальною стратегією. Однак не було виявлено різниці в виживанні між 2 підходами, і застосування катетера легеневої артерії також не покращило результат (9). Пацієнти, які не перебувають у стані шоку, є кандидатами для такого підходу, але за ними слід ретельно спостерігати для виявлення ознак зниження перфузії кінцевих органів, таких як гіпотензія, олігурія, ниткоподібний пульс або холодні кінцівки.

Остаточне фармакологічне лікування ГРДС, яке знижує захворюваність та смертність, залишається невловимим. Вивчалося застосування інгаляційного оксиду азоту, заміни сурфактанту, застосування активованого білка С (дротрекогін альфа) та багатьох інших препаратів, спрямованих на модуляцію запальної відповіді. При цьому було виявлено, що вони не зменшують кількість ускладнень або смертність (10). Дані щодо ефективності кортикостероїдів при ГРДС непереконливі (11). Нещодавнє відкрите клінічне випробування дексаметазону, що застосовувався на ранніх стадіях ГРДС середнього та тяжкого ступеня, продемонструвало збільшення кількості днів без ШВЛ та зменшення смертності, але випробування було зупинене достроково через повільний набір пацієнтів, що може перебільшити ефект лікування (12). Таким чином, роль кортикостероїдів при ГРДС залишається невизначеною, і потрібні додаткові дані.