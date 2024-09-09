Опіки — це ураження шкіри або інших тканин, спричинені контактом з джерелами тепла, опромінення, хімічними речовинами або електричним струмом. Опіки класифікуються за глибиною (поверхневі та глибокі неповношарові, а також повношарові) та процентною часткою ураження загальної площі поверхні тіла (ЗППТ). Ускладнення та пов'язані з ними проблеми включають гіповолемічний шок, інгаляційне ураження, інфекцію, рубцювання та контрактури. Пацієнти з великими опіками (> 20% ЗППТ) потребують інтенсивної терапії рідинами. Лікування опікових ран включає антибактеріальні препарати для місцевого застосування, регулярне очищення, підтягування та, інколи, трансплантацію шкіри. Часто необхідна інтенсивна реабілітація, що складається з вправ для збільшення об'єму рухів та накладання шин.
У Сполучених Штатах Америки опіки є причиною приблизно 4000 смертей на рік і приблизно 400 000 звернень у відділення невідкладної допомоги (1).
(Див. також Опіки ока та Проковтування їдких речовин).
Довідковий матеріал
1. American Burn Association: Burn Incidence Fact Sheet. Доступ здійснено 22 липня 2024 р.
Етіологія опіків
Термічні опіки можуть бути наслідком контакту з будь-яким зовнішнім джерелом тепла (полум'я, гарячі рідини, гарячі тверді предмети або, іноді, пара). Пожежі також можуть призводити до вдихання токсичного диму (див. також Отруєння монооксидом вуглецю).
Цінні поради та підводні камені
Променеві опіки найчастіше виникають внаслідок тривалого впливу сонячного ультрафіолетового випромінювання (сонячні опіки), але можуть бути наслідком тривалого або інтенсивного впливу інших джерел ультрафіолетового випромінювання (наприклад, солярії) або впливу джерел рентгенівського випромінювання чи іншого несонячного випромінювання (див. Радіаційне опромінення та забруднення).
Хімічні опіки можуть бути викликані сильними кислотами, сильними лугами (наприклад, їдким натром, цементом), фенолами, крезолами, гірчичним газом, фосфором та деякими нафтопродуктами (наприклад, бензином, розчинником для фарби). Некроз шкіри та глибших тканин, викликаний цими засобами, може розвиватися протягом декількох годин.
Електричні опіки виникають в результаті вироблення тепла та електропорації клітинних мембран, пов'язаних з масивними потоками електронів. Електричні опіки високовольтним струмом (> 1000 вольт) часто спричиняють поширене пошкодження глибоких електропровідних тканин, таких як м'язи, нерви та кровоносні судини, незважаючи на мінімальні видимі пошкодження шкіри.
Події, пов’язані з опіком (наприклад, вистрибування з палаючої будівлі, знаходження під завалами, автомобільна аварія), можуть спричиняти інші ушкодження. У пацієнтів молодшого дитячого віку та старшого віку з опіками слід зважувати можливість жорстокого поводження з ними (див. Жорстоке поводження з дітьми і Жорстоке поводження з особами похилого віку).
Патофізіологія опіків
Тепло від опіків викликає денатурацію білка і, таким чином, коагуляційний некроз. Розширенню ділянки ураження сприяє агрегація тромбоцитів, спазм судин та критично знижена перфузія тканини (так звана зона стазу) навколо коагульованої тканини. У зоні стазу відмічається гіперемія та запалення тканини.
Пошкодження нормального епідермального бар'єру робить можливими
Бактеріальну інвазію
Втрату рідини назовні
Порушення терморегуляції
Пошкоджені тканини часто набрякають, що додатково підвищує втрату внутрішньосудинного об’єму рідини. Втрата тепла може бути значною, оскільки в пошкодженій дермі терморегуляція відсутня, особливо у відкритих ранах.
Глибина опіку
Поверхневі опіки (раніше — опіки першого ступеня) обмежуються епідермісом
Неповношарові опіки (раніше — опіки другого ступеня) захоплюють частину дерми та можуть бути поверхневими або глибокими.
Поверхневі неповношарові опіки уражають папілярний (більш поверхневий) шар дерми. Ці опіки загоюються протягом 1–2 тижнів, а рубці зазвичай мінімальні. Загоєння відбувається за рахунок клітин епідермісу, які вистилають потові залози та волосяні фолікули. Ці клітини ростуть до поверхні, а потім мігрують по поверхні назустріч клітинам з сусідніх залоз і фолікулів.
Глибокі неповношарові опіки уражають більш глибокі шари дерми і загоюються протягом ≥ 2 тижнів. Загоєння відбувається за рахунок лише волосяних фолікулів, при цьому поширеним явищем є рубцювання, яке може бути тяжким.
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Повношарові опіки (раніше — опіки третього ступеня) проходять через всю дерму та розповсюджуються на підлеглу жирову тканину. Загоєння відбувається тільки з периферії. Ці опіки, крім дрібних, потребують висічення та трансплантації шкіри.
Ускладнення опіків
Опіки є причиною як системних, так і місцевих ускладнень. Основними факторами, що сприяють розвитку системних ускладнень, є руйнування цілісності шкіри та втрата рідини. Місцеві ускладнення включають утворення опікових струпів та контрактур, а також рубцювання.
Системні ускладнення опіків
Чим вищий відсоток ураженої загальної площі поверхні тіла (ЗППТ), тим вищий ризик розвитку системних ускладнень. Фактори ризику тяжких системних ускладнень та смертності включають все з наступного:
Неповношарові та повношарові опіки ≥ 40% ЗППТ
Вік > 60 років або < 2 років
Наявність супутньої тяжкої травми або вдихання диму
Найпоширенішими системними ускладненнями є гіповолемія та інфекція.
Гіповолемія, що спричиняє гіпоперфузію ураженої опіком тканини та іноді шок, може бути викликана втратою рідини внаслідок опіків, які є глибокими або уражають великі ділянки поверхні тіла. Також розвивається набряк всього тіла внаслідок виходу рідини з внутрішньосудинного об’єму в інтерстицій і клітини. Крім того, значущою може бути невідчутна втрата рідини. Гіпоперфузія ураженої опіком тканини також може бути результатом прямого пошкодження кровоносних судин або звуження судин внаслідок гіповолемії.
Інфекція, навіть при малих опіках, є поширеною причиною сепсису та смертності, а також місцевих ускладнень. Порушені захисні механізми організму та нежиттєздатна тканина посилюють проникнення та розмноження бактерій. Протягом перших кількох днів найбільш поширеними патогенами є стрептококи та стафілококи, а через 5–7 днів — грамнегативні бактерії, однак флора майже завжди є змішаною.
Метаболічні аномалії можуть включати гіпоальбумінемію, яка частково обумовлена гемодилюцією (внаслідок застосування рідин з метою заміщення) і частково внаслідок втрати білка в позасудинний простір через пошкоджені капіляри. Розвиваються дефіцити електролітів внаслідок розведення, вони включають гіпомагніємію, гіпофосфатемію та гіпокаліємію. Внаслідок шоку може виникати метаболічний ацидоз. Рабдоміоліз або гемоліз можуть бути наслідком глибоких термічних або електричних опіків м'язів або ішемії м'язів, спричиненої утворенням стискаючих опікових струпів. Рабдоміоліз, який викликає міоглобінурію, або гемоліз, який викликає гемоглобінурію, може призводити до гострого тубулярного некрозу та гострого пошкодження нирок.
Гіпотермія може бути викликана внутрішньовенним введенням великих об’ємів холодних рідин і впливом прохолодного мікроклімату у відділенні невідкладної допомоги на організм, особливо у пацієнтів із великими опіками.
Поширеним явищем після обширних опіків є кишкова непрохідність.
Місцеві ускладнення опіків
Опіковий струп — це жорстка, мертва тканина, яка з'являється внаслідок глибоких опіків. Кільцевий опіковий струп, який кільцем охоплює кінцівку (або іноді шию чи тулуб), є потенційно стискаючим. Стискаючий струп обмежує розширення тканин у відповідь на набряк, замість цього тиск у тканинах збільшується, і врешті-решт викликає місцеву ішемію. Ішемія загрожує життєздатності кінцівок і пальців дистальніше від опікового струпа, а струп навколо шиї або грудної клітки може порушувати вентиляцію.
Рубцювання та контрактури виникають внаслідок загоєння глибоких опіків. Залежно від поширеності рубця можуть з’являтися контрактурні деформації в суглобах. Якщо опіки розташовані біля суглобів (особливо на руках), на ступнях або в промежині, їх функція може суттєво порушуватися. Інфекція може посилювати рубцювання. У деяких пацієнтів з опіками, особливо у пацієнтів з темнішою шкірою, утворюються келоїди.
Симптоми та ознаки опіків
Зображення надане Стівеном Е. Вольфом (Steven E. Wolf), лікарем.
Зображення надане Стівеном Е. Вольфом (Steven E. Wolf), лікарем.
Симптоми та ознаки рани залежать від глибини опіку:
Поверхневі опіки: ці опіки червоні, при легкому надавлюванні помітно бліднуть на великій площі, а також болючі та чутливі на дотик. Везикули або пухирі не виникають.
Поверхневі неповношарові опіки: ці опіки бліднуть при надавлюванні, а також болючі та чутливі на дотик. Везикули або пухирі виникають протягом 24 годин. Основи везикул і пухирів рожевого кольору з подальшою появою фібринозного ексудату.
Глибокі неповношарові опіки: ці опіки можуть бути білими, червоними або плямистими червоно-білими. Вони не бліднуть і є менш болючими та чутливими на дотик, ніж більш поверхневі опіки. Укол шпилькою сприймається швидше як натискання, а не укол. Можуть з’являтися везикули або пухирі; ці опіки зазвичай сухі.
Повношарові опіки: Ці опіки можуть бути білими та м'якими, чорними та обвугленими, коричневими та ущільненими, або яскраво червоними через фіксований у підшкірних шарах гемоглобін. Бліді повношарові опіки можуть імітувати нормальну шкіру, за винятком збліднення шкіри при натисканні. Повношарові опіки, як правило, характеризуються нечутливістю або зниженою чутливістю. Волосся легко витягається з фолікулів. Везикули та пухирі зазвичай не виникають. Іноді ознаки, які дозволяють відрізнити повношарові опіки від глибоких неповношарових опіків, розвиваються протягом 24–48 годин.
Діагностика опіків
Клінічна оцінка поширеності та глибини опіку
Лабораторні дослідження та рентгенографія органів грудної клітки у госпіталізованих пацієнтів
Розташування та глибина уражених опіком ділянок реєструються на опіковій діаграмі. Опіки, зовнішній вигляд яких відповідає картині як глибокого неповношарового опіку, так і повношарового опіку, вважаються повношаровими.
Розраховується відсоток ураженої ЗППТ. В цей розрахунок включають лише неповношарові та повношарові опіки (1). У дорослих відсоток ЗППТ для частин тіла оцінюють за правилом дев'яток, а в дітей за таблицею Лунда-Браудера ([A] правило дев'яток [для дорослих] та [Б] таблиця Лунда-Браудера [для дітей] для оцінки площі опіків). За наявності дрібніших розсіяних опіків оцінка може базуватися на розмірі усієї відкритої кисті пацієнта (не тільки долоні), площа якої становить близько 1% від ЗППТ. Метод кисті особливо корисний при розрахунку площі опіку частково обпеченої ділянки. Наприклад, якщо рука (площа якої за умови повного ураження відповідає 9%) не є повністю обпеченою, розмір кисті пацієнта може використовуватися як шаблон для визначення площі розсіяних неуражених (або уражених) ділянок. Щоби точніше розрахувати обпечену площу поверхні руки, площу неураженої ділянки можна відняти від 9%, які складають загальну площу поверхні руки. Діти мають пропорційно більші голови та менші нижні кінцівки, тому відсоток ЗППТ точніше оцінюється за допомогою таблиці Лунда-Браудера.
(A) Правило дев'яток (для дорослих) та (Б) таблиця Лунда-Браудера (для дітей) для оцінки площі опіків
(Репродукція Artz CP, JA Moncrief: The Treatment of Burns, ed. 2. Philadelphia, WB Saunders Company, 1969; використовується з дозволу).
У госпіталізованих пацієнтів із групи ризику розвитку системних ускладнень (тобто дорослі пацієнти з ураженням > 20% ЗППТ, діти з ураженням > 15% ЗППТ та пацієнти похилого віку з електричними травмами струмом потужністю > 1 кіловольта і серйозними супутніми захворюваннями серця, легень або нирок) необхідно визначати рівень гемоглобіну та гематокрит, рівні електролітів у сироватці крові, рівні азоту сечовини крові, креатиніну, альбуміну, білка, фосфатів та іонізованого кальцію. Також необхідно проводити ЕКГ, аналіз сечі на міоглобін та рентгенографію органів грудної клітки. На міоглобінурію (яка свідчить про гемоліз або рабдоміоліз) вказує сеча, яка є дуже темною, або результат аналізу якої на наявність крові за допомогою тест-смужки є позитивним за відсутності еритроцитів за даними мікроскопічного дослідження. За потреби ці аналізи проводяться повторно. У пацієнтів з міоглобінурією здійснюють обстеження м'язових компартментів.
За опікову інфекцію говорить рановий ексудат, порушення загоєння ран або системні ознаки інфекції (наприклад, відмова від їжі, зниження кількості тромбоцитів, підвищення рівня глюкози в сироватці крові). Підвищення температури тіла та кількості лейкоцитів є поширеними явищем у пацієнтів з опіком без інфекції, і тому є ненадійними ознаками розвитку сепсису. Якщо діагноз незрозумілий, інфекція може бути підтверджена біопсією, посіви з поверхні рани або ексудат є ненадійними показниками. У багатьох опікових центрах під час госпіталізації пацієнтів обстежують на предмет колонізації метицилін-резистентним золотистим стафілококом (МРЗС).
Довідковий матеріал щодо діагностики
1. Kamolz LP, Parvizi D, Giretzlehner M, et al: Burn surface area calculation: What do we need in future. Burns 40(1):171-172, 2014. doi: 10.1016/j.burns.2013.07.021
Лікування опіків
Внутрішньовенне введення рідин при неповношарових та повношарових опіках > 10% загальної площі поверхні тіла (ЗППТ)
Очищення рани, накладання пов'язки та періодична оцінка
Допоміжні заходи
Перевід або направлення окремих пацієнтів до опікових центрів
За наявності глибоких неповношарових та повношарових опіків — хірургічне лікування та фізіотерапія
Початкове лікування
Лікування починається на догоспітальному етапі. Перші пріоритети такі самі, як і за наявності в пацієнта будь-якого іншого ушкодження: надання допомоги за алгоритмом ABC (дихальні шляхи [airway], дихання [breathing] та кровообіг [circulation]). Забезпечується прохідність дихальних шляхів, підтримується вентиляція, а за можливого вдихання диму призначають 100% кисень. Триваюче горіння гаситься, а тліючий і гарячий матеріал видаляється. Весь одяг знімається. Хімічні речовини, за винятком порошків, змивають водою. Порошки перед змочуванням слід видалити. Опіки, спричинені кислотами, лугами або органічними сполуками (наприклад, фенолами, крезолами, нафтохімічними речовинами), промивають великою кількістю води протягом щонайменше 20 хвилин після повного їх видалення.
Внутрішньовенне введення рідин
Внутрішньовенне введення рідин проводять пацієнтам у стані шоку або з неповношаровими та повношаровими опіками > 10% ЗППТ. В 1 або 2 периферичні вени через необпечену шкіру, якщо це можливо, вводять венозні катетери калібру 14 або 16. Слід уникати венесекції, яка супроводжується високим ризиком розвитку інфекції.
Початковий об’єм рідини визначається лікуванням клінічних проявів шоку (1). Якщо шок відсутній, введення рідини має на меті заміщення передбачуваного дефіциту і забезпечення підтримуючого об'єму рідини. Для оцінки потрібного об'єму рідини протягом перших 24 годин після опіку (не після потрапляння до лікарні) та визначення швидкості в/в введення рідини використовують формулу Паркленда — (4 мл/кг) × % ураженої опіком ЗППТ (неповношарові та повношарові опіки). Половина розрахованого об'єму вводиться протягом перших 8 годин, решта вводиться протягом наступних 16 годин. Рідина вводиться у вигляді розчину Рінгера лактата, оскільки велика кількість фізіологічного розчину може призвести до гіперхлоремічного ацидозу.
Наприклад, в особи з масою тіла 100 кг і опіком 50% ЗППТ об'єм рідини за формулою Паркленда становить
Половина об’єму (10 л) вводиться протягом перших 8 годин після травми у вигляді постійної інфузії, а решта 10 л вводиться протягом наступних 16 годин. На практиці ця формула є лише початковою точкою, а швидкість інфузії коригується на основі клінічної відповіді. Звичайним показником клінічної відповіді є діурез, що зазвичай вимірюється за допомогою постійного катетера. Метою є підтримання діурезу на рівні 0,5 мл/кг/год у дорослих та 1,0 мл/кг/год у дітей (< 30 кг). Оскільки при великооб'ємній реанімації діти піддаються ризику розвитку гіпоглікемії, необхідно окремо розраховувати та додавати додаткові потреби в підтримувальній рідині для дітей. При введенні типових великих об’ємів рідини також важливо уникати перевантаження рідиною та, відповідно, виникнення серцевої недостатності та компартмент-синдрому. Введення рідини можна титрувати для досягнення лише цільового діурезу. Клінічні показники, у тому числі діурез та ознаки шоку або серцевої недостатності, реєструються щонайменше щогодини на діаграмі.
Цінні поради та підводні камені
Деякі лікарі через 12 годин призначають колоїдні розчини, зазвичай альбумін, пацієнтам із більш поширеними опіками, дуже молодим або дуже старим, або пацієнтам із захворюваннями серця, які потребують уведення великих об’ємів рідини.
Якщо діурез є недостатнім, незважаючи на введення великого об’єму кристалоїдів, необхідна консультація з опіковим центром, оскільки ці пацієнти мають підвищений ризик розвитку реанімаційних ускладнень, включаючи компартмент-синдроми живота та кінцівок. Пацієнти з недостатнім діурезом, незважаючи на застосування великого об’єму кристалоїдів, можуть реагувати на інфузію колоїдів або на інші заходи. У мета-аналізах було показано, що через 72 години після ушкодження введення альбуміну знижує загальний об'єм рідини приблизно на половину. Мета-аналіз свідчить про те, що потрібні додаткові дослідження для визначення впливу введення колоїдних розчинів з кристалоїдними на смертність і частоту ускладнень (2, 3, 4).
У пацієнтів з рабдоміолізом уведення рідини є основою лікування, при цьому мета має полягати у збереженні діурезу на рівні 0,5–1,0 мл/кг/год. Хоча деякі авторитетні джерела рекомендували для лікування рабдоміолізу залужнення сечі шляхом в/в введення рідин, що містять бікарбонат натрію, доказова база щодо покращення результатів лікування таких пацієнтів є мінімальною, тому залужнення більше не рекомендується.
Первинна обробка рани
Після належного знеболення рану очищують водою з милом і видаляють усі нещільно фіксовані сторонні частки. Щоб уникнути гіпотермії, вода повинна бути кімнатної температури або теплішою. Видаляють усі розірвані пухирі, за винятком маленьких пухирів на долонях, пальцях та підошвах. Нерозірвані пухирі іноді можна залишити неушкодженими, але їх слід лікувати нанесенням місцевого протимікробного препарату. Пацієнтам, які підлягають переведенню в опіковий центр, можна накласти чисту суху пов’язку (опікові креми можуть ускладнювати оцінювання ран у приймаючому закладі). Крім цього, пацієнтів зігрівають та забезпечують їм відносний комфорт шляхом внутрішньовенного введення опіоїдів.
Після очищення рани та її оцінки спеціалістом, який здійснюватиме кінцеве лікування, можна проводити місцеве лікування опіків. При неглибоких неповношарових опіках місцеве лікування, зазвичай, є достатнім. Усі глибокі неповношарові опіки та повношарові опіки в кінцевому підсумку слід лікувати шляхом висічення й трансплантації, але на проміжному етапі місцеве лікування є доречним.
Місцеве лікування може проводитися наступними засобами
Протимікробні мазі (наприклад, сульфадіазин срібла 1%, мафеніду ацетат)
Комерційні пов'язки, що містять срібло (наприклад, пов'язки з нанокристалічним сріблом з пролонгованим вивільненням)
Біосинтетичні пов'язки на рани (також називаються штучними замінниками шкіри)
Застосування пов'язок зі сріблом слід розглядати лише при неповношарових опіках із значною вологістю рани, оскільки активація срібла вимагає вологості ран. Сульфадіазин срібла може викликати тимчасову лейкопенію. Деякі (але не всі) пов'язки, просочені сріблом, повинні залишатися вологими, але їх можна змінювати досить рідко, наприклад кожні 7 днів (щоб мінімізувати біль, пов'язаний з багаторазовою обробкою ран).
Мазі для місцевого застосування слід міняти щоденно. Штучні замінники шкіри та пов'язки, просочені срібним, не змінюються регулярно, але можуть призвести до загноєння рани під ними, що вимагає їх видалення, особливо коли рани глибокі. Обпеченим кінцівкам слід надати припіднятого положення. Для зменшення набряку та покращення загоєння ран слід використовувати компресійні пов'язки, такі як еластичні обгортки.
Пацієнтам з усіма опіками, крім незначних, які раніше були повністю вакциновані проти правця і не отримали бустерну дозу протягом останніх 5 років, призначають бустерну дозу правцевого анатоксину (підшкірно або внутрішньом'язово). Пацієнтам, які отримали бустерну дозу у більш віддалений термін, або які не отримали повну серію вакцинацій, в/м вводять 250 одиниць протиправцевого імуноглобуліну (людського) та одночасно проводять активну вакцинацію (див. Профілактика правця).
Для забезпечення належного розширення грудної клітки або перфузії кінцівки може знадобитися есхаротомія (розсічення опікового струпа) стискаючих опікових струпів. Однак стискаючі опікові струпи рідко загрожують життєздатності кінцівки протягом перших кількох годин, тому, якщо пацієнта зможуть перевести в опіковий центр впродовж цього часу, то есхаротомія, зазвичай, може бути відкладена до переведення. Якщо вчасне переведення неможливе, слід провести есхаротомію під керівництвом консультаційного опікового центру.
Допоміжні заходи
Здійснюється лікування гіпотермії та полегшення болю. Опіоїди (наприклад, морфін) слід завжди вводити в/в, при цьому для належного контролю болю можуть знадобитися великі дози. Лікування дефіциту електролітів може вимагати застосування додаткових препаратів кальцію (Ca), магнію (Mg), калію (K) або фосфатів (PO4).
Нутритивна підтримка показана пацієнтам із опіками > 20% ЗППТ або вже існуючим недостатнім живленням. Якщо пероральне харчування неможливе або не є адекватним, якомога швидше починається підтримка із застосуванням зонду для годування. Зрідка необхідною є парентеральна підтримка.
Госпіталізація та направлення
Після початкового лікування та стабілізації стану пацієнта оцінюють необхідність його переведення та/або госпіталізації. Наполегливо рекомендується консультація з фахівцями опікового центру для обговорення варіантів лікування в наступних випадках:
Повношарові опіки > 1% ЗППТ
Неповношарові опіки > 5% ЗППТ
Опіки кистей рук, обличчя, ступень або промежини (неповношарові або більш глибокі)
Через залучення великої кількості факторів, які впливають на наслідки опіків, раннє обговорення специфіки кожного випадку з опіковим центром, ймовірно, є більш корисним, ніж застосування жорстких критеріїв без консультації.
Крім того, переведення та/або госпіталізація можуть знадобитися в наступних випадках:
Вік пацієнтів < 2 років або > 60 років
Дотримання заходів із догляду вдома може бути поганим або утрудненим (наприклад, якщо необхідне постійне підвищене положення для рук або ніг, що зазвичай важко зробити вдома)
Багато експертів рекомендують, щоб лікування усіх опіків, за винятком поверхневих опіків < 1% ЗППТ, здійснювалося досвідченими лікарями, і щоб при усіх неповношарових або повношарових опіках > 2% ЗППТ настійливо зважувалася доцільність подальшого лікування в ургентному опіковому центрі. Підтримування адекватного знеболення та виконання фізичних вправ може бути складним для багатьох пацієнтів та осіб, які здійснюють догляд. Навіть пацієнти, які не вважаються стаціонарними, можуть отримати користь від переведення або раннього направлення в опіковий центр, щоб можна було організувати догляд за ранами, використовувати спеціалізовані пов'язки та рано розпочати виконання фізичних вправ для збільшення об'єму рухів.
Інфекція
Системні антибіотики з профілактичною метою не застосовуються.
Початкова емпірична антибіотикотерапія з приводу явної інфекції протягом перших 5 днів має націлюватися на стафілококи та стрептококи (наприклад, призначення ванкоміцину пацієнтам із позитивним результатом мазка на колонізацію МРЗС). Інфекції, які розвиваються через 5 днів, лікуються антибіотиками широкого спектру дії, які є ефективними проти грампозитивних і грамнегативних бактерій. Вибір антибіотиків згодом коригується на основі результатів посіву та чутливості. Висікання опікової рани з більш глибокою інфекцією оптимізує можливість усунення інфекції. Трансплантацію шкіри слід відкласти до усунення інфекції.
Хірургічне втручання
Хірургічне втручання показане при опіках, загоєння яких протягом 2 тижнів не очікується. Сюди входять найглибші неповношарові та всі повношарові опіки. Опікові струпи видаляються якомога швидше, в ідеалі протягом 3 днів, для запобігання розвитку сепсису та створення умов для раннього закриття рани трансплантатом, що скорочує терміни госпіталізації та покращує функціональний результат. Якщо опіки обширні і небезпечні для життя, найбільші опікові струпи видаляють спочатку, щоб якомога швидше закрити якомога більшу ділянку опіку. (Див. також Як виконувати есхаротомію при опіках).
Після висічення виконують трансплантацію шкіри, в ідеалі — із використанням неповношарових автотрансплантатів (шкіра пацієнта), які є постійними (5). Автотрансплантати можна пересаджувати у вигляді листів (цільних шматків шкіри) або сітчастих трансплантатів (листки шкіри донора, які розтягуються, щоб покрити більшу ділянку, шляхом здійснення численних невеликих розрізів із постійними проміжками). Сітчасті трансплантати використовують на ділянках, де зовнішній вигляд викликає менше занепокоєння, коли опіки уражають > 20% ЗППТ, і при дефіциті донорської шкіри. Сітчасті трансплантати при загоєнні набувають нерівномірного сітчастого вигляду, іноді з надмірним гіпертрофічним рубцюванням.
Якщо опіки вражають > 40% ЗППТ і площа автологічного матеріалу для трансплантації видається недостатньою, можна використовувати шаблон регенерації зі штучної шкіри у якості тимчасового покриття (5). Також тимчасово можуть використовуватися алотрансплантати (життєздатна шкіра, зазвичай від трупних донорів) або ксенотрансплантати (наприклад, свиняча шкіра), іноді їх відторгнення відбувається протягом 10–14 днів. Обидва типи тимчасового покриття в кінцевому рахунку повинні бути замінені на автотрансплантати.
Фасціотомія виконується, коли набряк у м'язовому компартменті підвищує тиск у ньому на > 30 мм рт. ст. Компартмент-синдром при опіках зустрічається рідко, крім електричних опіків високовольтним струмом (6).
Фізіотерапія та ерготерапія
Фізіотерапія та ерготерапія починаються з моменту госпіталізації для мінімізації рубцювання та контрактур, особливо при ураженні поверхонь тіла з високим напруженням шкіри та частими рухами (наприклад, обличчя, кисті рук), а також для оптимізації функціонування. Активні та пасивні вправи для збільшення об'єму рухів стають легшими, коли початковий набряк спадає (цьому сприяє надання відповідного підвищеного положення та компресія). Вони виконуються один або два рази на день. Після трансплантації вправи часто призупиняються на 3 дні, потім відновлюються, але в деяких центрах починаються протягом 24 годин після трансплантації. На кінцівки, уражені глибокими неповношаровими опіками або повношаровими опіками, якнайшвидше накладають шини у функціональному положенні, і ці шини знаходяться на кінцівках постійно (за винятком часу виконання вправ) до накладання трансплантату, загоєння, або і того, й іншого.
Амбулаторне лікування опіків
Амбулаторне лікування включає підтримання чистоти опікової поверхні і, наскільки це можливо, підтримання ураженої частини тіла у припіднятому положенні і застосуванні компресії кінцівок (наприклад, за допомогою еластичних обгорток над пов'язками). При опіках, які лікуються мазями для місцевого застосування, пов'язки слід міняти щодня. Мазь наносять і потім накривають сухою неадгезивною марлевою пов'язкою та компресійними обгортками. Пов'язки зі сріблом повинні змінюватися кожні 7–10 днів, залежно від рекомендацій до конкретного продукту. Перев'язка просто передбачає видалення старої пов'язки та заміна її на нову. Біосинтетичні пов'язки на рани не слід змінювати, якщо немає нагноєння. Біосинтетичну пов'язку слід просто покривати сухою марлею, яка змінюється щодня. (Див. також Як виконати санацію та перев'язку опікової рани).
Амбулаторні візити в рамках подальшого спостереження плануються за необхідністю, залежно від тяжкості опіку (наприклад, при дуже малих опіках перший візит планують протягом 24 годин, а наступні візити — кожні 7–10 днів). Візити включають санацію опіку за наявності показань, повторну оцінку глибини опіку та оцінку необхідності проведення фізіотерапії та трансплантації. Якщо пацієнти помічають ознаки інфекції, такі як більш виражене почервоніння, що поширюється від країв рани, посилення виділення гною та болю, або зміна зовнішнього вигляду рани з появою чорних або червоних плям, їм необхідно відвідати лікаря раніше. У разі появи цих ознак необхідно терміново провести медичне обстеження. Амбулаторне лікування є прийнятним при незначній флегмоні опікової рани у здорових пацієнтів віком від 2 до 60 років. Для лікування інших інфекцій показана госпіталізація.
Довідкові матеріали щодо лікування
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Ключові моменти
Ключами до визначення глибини опіку є наявність везикул або пухирів (свідчать про неповношаровий опік), а також зниження чутливості, сухий ущільнений опіковий струп, гіпестезія та здатність легко витягувати волосини (свідчать про повношаровий опік).
У випадку ураження неповношаровими або повношаровими опіками > 10% ЗППТ, слід внутрішньовенно вводити розчин Рінгера лактата з початковою швидкістю, що визначається за формулою Паркленда (4 мл/кг × % ураженої опіком ЗППТ протягом перших 24 годин після опіку) і коригується з урахуванням погодинного діурезу.
За наявності кільцевих або стискаючих опікових струпів слід розглянути доцільність проведення есхаротомії.
До допоміжних заходів належать адекватне знеболення і, якщо опіки уражають > 20% ЗППТ, рання нутритивна підтримка.
Якщо опіками (неповношаровими або більш глибокими) уражені кисті, ступні або промежина, якщо опіки уражають > 5% ЗППТ (неповношарові або більш глибокі), > 1% ЗППТ (повношарові), або якщо вік пацієнтів становить > 60 або < 2 років чи ймовірність повного дотримання заходів із догляду вдома є низькою, настійно рекомендується проконсультуватися зі спеціалістами опікового центру.
Хірургічне лікування слід проводити за наявності опікового струпу, тиску у компартменті > 30 мм рт. ст. або, зазвичай, якщо опіки є повношаровими або глибокими неповношаровими.
За наявності інфекції слід застосовувати місцеві протимікробні препарати (для профілактики), регулярно здійснювати оцінку опіків (для ранньої діагностики ускладнень), а також призначати системні антибіотики, за потреби змінювати місцеве лікування, а іноді висікати заражену ділянку (для лікування).
Щоб мінімізувати процеси рубцювання та розвиток контрактур, слід розпочинати фізіотерапію та ерготерапію на ранніх етапах лікування.