Термічні опіки можуть бути наслідком контакту з будь-яким зовнішнім джерелом тепла (полум'я, гарячі рідини, гарячі тверді предмети або, іноді, пара). Пожежі також можуть призводити до вдихання токсичного диму (див. також Отруєння монооксидом вуглецю).

Цінні поради та підводні камені

Променеві опіки найчастіше виникають внаслідок тривалого впливу сонячного ультрафіолетового випромінювання (сонячні опіки), але можуть бути наслідком тривалого або інтенсивного впливу інших джерел ультрафіолетового випромінювання (наприклад, солярії) або впливу джерел рентгенівського випромінювання чи іншого несонячного випромінювання (див. Радіаційне опромінення та забруднення).

Хімічні опіки можуть бути викликані сильними кислотами, сильними лугами (наприклад, їдким натром, цементом), фенолами, крезолами, гірчичним газом, фосфором та деякими нафтопродуктами (наприклад, бензином, розчинником для фарби). Некроз шкіри та глибших тканин, викликаний цими засобами, може розвиватися протягом декількох годин.

Електричні опіки виникають в результаті вироблення тепла та електропорації клітинних мембран, пов'язаних з масивними потоками електронів. Електричні опіки високовольтним струмом (> 1000 вольт) часто спричиняють поширене пошкодження глибоких електропровідних тканин, таких як м'язи, нерви та кровоносні судини, незважаючи на мінімальні видимі пошкодження шкіри.

Події, пов’язані з опіком (наприклад, вистрибування з палаючої будівлі, знаходження під завалами, автомобільна аварія), можуть спричиняти інші ушкодження. У пацієнтів молодшого дитячого віку та старшого віку з опіками слід зважувати можливість жорстокого поводження з ними (див. Жорстоке поводження з дітьми і Жорстоке поводження з особами похилого віку).