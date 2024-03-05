Ускладнення трансфузії

Гостра гемолітична трансфузійна реакція є нечастим ускладненням і є найчастішою причиною смерті, пов’язаної з трансфузією. AHTR зазвичай виникає внаслідок утворення у плазмі реципієнта антитіл до антигенів еритроцитів донора. Найпоширенішою причиною гострої гемолітичної трансфузійної реакції є АВО-несумісність. Антитіла до антигенів групи крові, окрім ABO, також можуть викликати AHTR. Неправильне маркування зразка, взятого у пацієнта перед трансфузією, під час забору та помилка при введенні відповідному реципієнту продукту крові безпосередньо перед трансфузією є звичайними причинами.

Гемоліз є внутрішньосудинним, що викликає гемоглобінурію з різним ступенем гострого ураження нирок і, можливо, дисемінованим внутрішньосудинним згортанням крові (ДВЗ). Тяжкість гострої гемолітичної трансфузійної реакції залежить від

Ступеня несумісності

Кількості перелитої крові

Швидкості введення

Стану нирок, печінки та серця

Гостра фаза зазвичай розвивається протягом 1 години після початку переливання, але вона може виникати пізніше під час переливання або відразу після нього. Початок зазвичай раптовий. Пацієнт може скаржитися на дискомфорт і тривогу. Може виникнути задишка, лихоманка, озноб, припливи крові до обличчя та сильний біль, особливо в поперековій ділянці. Може виникнути шок, що викликає прискорений, слабкий пульс; шкіра стає холодною та липкою; знижується артеріальний тиск; виникає нудота і блювання. Після гострого гемолізу може спостерігатися жовтяниця.

Якщо AHTR виникає під час загальної анестезії, єдиним симптомом може бути гіпотензія, неконтрольована кровотеча з місць розрізу та слизових оболонок, спричинена пов'язаним ДВЗ-синдром, або темна сеча, яка є ознакою гемоглобінурії.

У разі підозри на наявність AHTR одним із перших кроків є повторна перевірка ідентифікаційних етикеток на зразку та обстеження пацієнта. Діагноз підтверджується позитивним результатом прямого тесту на антиглобулін, вимірюванням рівня гемоглобіну в сечі, лактатдегідрогенази в сироватці крові, білірубіну та гаптоглобіну. У результаті внутрішньосудинного гемолізу утворюється вільний гемоглобін у плазмі та сечі; рівні гаптоглобіну дуже низькі. Може спостерігатися гіпербілірубінемія.

Після гострої фази прогноз визначається ступенем гострого ураження нирок. Діурез і зниження АСК (азот сечовини крові), як правило, відновлюються. Постійна ниркова недостатність є незвичною. Тривала олігурія та шок є слабкими прогностичними ознаками.

Якщо є підозра на AHTR, трансфузію слід припинити і розпочати підтримуюче лікування. Метою початкової терапії є досягнення та підтримання належного артеріального тиску та ниркового кровотоку за допомогою в/в введення 0,9 % фізіологічного розчину та фуросеміду. Фізіологічний розчин для в/в введення вводять, щоб підтримувати вихід сечі в об'ємі 100 мл/год протягом 24 годин. Початкова доза внутрішньовенного фуросеміду становить від 40 до 80 мг (від 1 до 2 мг/кг у дітей), а пізніші дози коригуються для підтримання відтоку сечі на рівні > 100 мл/год протягом першого дня.

Фармакотерапію гіпотензії необхідно проводити обережно. Судинозвужуючі препарати, що знижують нирковий кровотік (наприклад, епінефрин, норадреналін, високі дози дофаміну), протипоказані. Якщо потрібен судинозвужуючий препарат, зазвичай застосовують дофамін у дозі від 2 до 5 мкг/кг/хвилину внутрішньовенно.

Необхідно проконсультуватися з нефрологом якомога раніше, особливо якщо не спостерігається відповіді на діуретик протягом приблизно 2–3 годин після початку терапії, що може вказувати на гострий тубулярний некроз. Подальша терапія рідиною та діуретиками може бути протипоказана, а ранній діаліз може бути корисним.