Загальні відомості про травму грудної клітки

Більшість випадків ускладнень і смертності внаслідок травми грудної клітки виникають через те, що ушкодження перешкоджають диханню, кровообігу або і те, й інше.

Дихання може порушуватися наступними факторами:

Безпосереднє пошкодження легень або дихальних шляхів

Порушена механіка дихання

Травми, які безпосередньо пошкоджують легені або дихальні шляхи, включають забій легень та розрив трахеобронхіального дерева. Травми, які порушують механіку дихання, включають гемоторакс, пневмоторакс і флотуючу грудну клітки. Ураження легень, трахеобронхіального дерева або, зрідка, стравоходу можуть призвести до потрапляння повітря в м’які тканини грудної клітки та/або шиї (підшкірна емфізема) або середостіння (пневмомедіастинум). Це повітря само по собі рідко має значний фізіологічний наслідок, проблемою є основна травма. Напружений пневмоторакс порушує дихання, а також кровообіг. Забій легень створює невідповідність вентиляції та перфузії через легеневу кровотечу та набряк легень.

Кровообіг може погіршуватися через

Кровотеча

Зниження венозного повернення

Пряме ушкодження серця

Кровотеча, яка виникає при гемотораксі, може бути масивною, викликаючи шок (якщо гемоторакс великий, також порушується дихання). Зниження венозного повернення порушує наповнення серця, викликаючи гіпотензію. Зниження венозного повернення може виникати через підвищений внутрішньогрудний тиск при напруженому пневмотораксі або підвищений внутрішньоперикардіальний тиск при тампонаді серця. Серцева недостатність та/або порушення провідності можуть бути наслідком тупих ушкоджень серця, які пошкоджують міокард або серцеві клапани.