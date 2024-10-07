Утоплення — це порушення дихання, що виникає внаслідок занурення в рідке середовище. Воно може бути несмертельним (раніше називалося «близьке до утоплення») або смертельним. Утоплення призводить до гіпоксії, яка може пошкодити кілька органів, зокрема мозок. Лікування є підтримуючим, включаючи реверсію зупинки дихання та серця, гіпоксії, гіповентиляції та гіпотермії.

Утоплення входить до 10 основних причин смертності дітей та молоді у всьому світі. У 2022 році в Сполучених Штатах Америки утоплення було основною причиною смертності від травм серед дітей у віці від 1 до 4 років і поступалося лише дорожньо-транспортним пригодам серед дітей віком від 5 до 14 років; утоплення також входило до 10 основних причин ненавмисної смерті у всіх вікових групах до 55 років (1). Групи з більш високим ризиком смерті від утоплення включають наступні:

Майже 50 % смертей внаслідок утоплення в дорослих є наслідком вживання алкоголю (2).

Важливу роль у смерті від утоплення відіграють судомні розлади та аритмогенні розлади (4, 10).

Особливому ризику втоплення піддаються чоловіки. Насправді, 80 % постраждалих старше 1 року — чоловіки (8).

Утоплення є поширеним явищем у басейнах, гідромасажних ваннах і природних водоймах. Немовлята і діти ясельного віку також можуть втопитися у туалетах, ваннах і відрах з водою або миючими рідинами.

Несмертельні утоплення зустрічаються частіше, ніж смертельні — на кожну дитину, яка помирає від утоплення, приблизно 7 отримують допомогу у відділенні невідкладної допомоги. Близько 40 % тих, хто отримує допомогу у відділеннях невідкладної допомоги, потребують госпіталізації (1).

Патофізіологія утоплення Гіпоксія Гіпоксія є основною причиною утоплення, вона вражає мозок, серце та інші тканини, може статися зупинка дихання з подальшою зупинкою серця. Гіпоксія головного мозку може викликати набряк головного мозку та, іноді, незворотні неврологічні наслідки. Генералізована гіпоксія тканини може викликати метаболічний ацидоз. Негайна гіпоксія виникає внаслідок аспірації рідини або вмісту шлунку, гострого рефлекторного ларингоспазму (раніше називалося «сухе утоплення») або обох цих явищ. Пошкодження легень внаслідок аспірації або самої гіпоксії може спричинити відтерміновану гіпоксію (раніше називалося «вторинне утоплення»). Аспірація, особливо з твердими частинками або хімічними речовинами, може спричиняти хімічну пневмонію або вторинну бактеріальну пневмонію, та може порушувати альвеолярну секрецію сурфактанту, що призводить до ацинозного ателектазу. Обширний ателектаз може зробити уражені ділянки легень жорсткими, нееластичними та погано вентильованими, що може спричиняти дихальну недостатність з гіперкапнією та респіраторним ацидозом. Перфузія погано вентильованих ділянок легень (порушення відношення вентиляція/кровопостачання) погіршує гіпоксію. Альвеолярна гіпоксія може викликати некардіогенний набряк легень. Гіпотермія Вплив холодної води викликає системну гіпотермію, яка може бути значною проблемою. Однак гіпотермія може бути захисною, стимулюючи рефлекс пірнання у ссавців, сповільнюючи частоту серцевих скорочень і звужуючи периферичні артерії, перенаправляючи насичену киснем кров від кінцівок і кишечника до серця і мозку. Крім того, гіпотермія знижує потребу тканин в кисні, що, можливо, подовжує виживання та затримує початок гіпоксичного пошкодження тканин. Рефлекс пірнання і загальний клінічний захисний ефект холодної води зазвичай найбільший у маленьких дітей. Аспірація рідини Ларингоспазм часто обмежує об’єм аспірованої рідини. Різниця між утопленням у прісній і морській воді колись вважалася важливою через потенційні зсуви електролітів, гемоліз та перерозподіл рідинного компартменту організму, які могли статися. Однак дослідження показали, що у більшості пацієнтів аспірується занадто мало рідини, щоб викликати ці ефекти. Аспірація може призвести до пневмонії, іноді з анаеробними або грибковими патогенами, та до набряку легень. Небезпечна затримка дихання під водою (DUBB) Небезпечну затримку дихання під водою практикують переважно здорові молоді чоловіки (часто хороші плавці), які намагаються продовжити свою здатність залишатися під водою. Існує 3 описані типи DUBB: Навмисна гіпервентиляція — видихання вуглекислого газу перед зануренням у воду, тим самим затримуючи центральну гіперкарбічну вентиляційну реакцію

Гіпоксичне тренування — розширення можливостей для підводного плавання на відстань або затримки дихання

Статичне апное — затримка дихання якомога довше під водою і не рухаючись, в тому числі в якості гри Під час DUBB протягом занурення спочатку настає гіпоксія, потім втрата свідомості (гіпоксична непритомність, непритомність на затримці дихання), а потім утоплення. Пов’язані травми Можуть виникати травми скелета, м’яких тканин, голови та внутрішніх органів, особливо серед серфінгістів, водних лижників, човнярів, постраждалих від повені та пасажирів затоплених транспортних засобів. Люди, які занурюються на мілководді, можуть отримати травми шийного відділу та інші травми хребта (які можуть бути причиною утоплення).

Симптоми та ознаки утоплення Під час утоплення виникає паніка та кисневе голодування. Діти, які не вміють плавати, можуть піти під воду протягом менше одної хвилини — швидше, ніж дорослі. Після рятування часто спостерігаються тривожність, блювота, свистячі хрипи та зміна свідомості. У пацієнтів може виникати дихальна недостатність із тахіпное, втягненням міжреберних проміжків або ціанозом. Респіраторні симптоми іноді виникають із затримкою аж до 8 годин після занурення. У пацієнтів можуть бути симптоми, пов’язані з травмами або загостренням основних захворювань. Цінні поради та підводні камені

Діагностика утоплення Клінічна оцінка

За наявності супутніх травм — візуалізуючі дослідження за показаннями

Пульсоксиметрія та, якщо результати відхиляються від норми, або якщо наявні респіраторні симптоми та ознаки, аналіз газового складу артеріальної крові (ABG) та рентгенографія органів грудної клітки

Вимірювання внутрішньої температури, щоб виключити гіпотермію

Оцінка причинних або супутніх розладів (наприклад, судоми, гіпоглікемія, інфаркт міокарда, інтоксикація, травма)

За наявності показань — постійний моніторинг на предмет відтермінованих респіраторних ускладнень Більшість людей знаходяться у воді або поблизу неї, що робить діагноз очевидним з клінічної точки зору. За наявністю показань завершенню діагностичної оцінки повинна передувати реанімація. Береться до уваги можливість травми шийного відділу хребта, тому якщо механізм пошкодження потенційно передбачає пірнання або травму, хребет іммобілізується. Розглядаються вторинні травми голови та стани, які могли сприяти утопленню (наприклад, гіпоглікемія, інфаркт міокарда, інсульт, інтоксикація, аритмія). Усі пацієнти проходять оцінку оксигенації за допомогою оксиметрії або, якщо результати відхиляються від норми, чи якщо присутні симптоми або ознаки з боку дихальної системи, виконуються визначення газового складу артеріальної крові (ABG) та рентгенографія органів грудної клітки. Оскільки респіраторні симптоми можуть виникати із затримкою, навіть безсимптомні пацієнти транспортуються до лікарні та спостерігають протягом декількох годин. У пацієнтів із симптомами або тривалим зануренням в анамнезі вимірюють внутрішню температуру, проводять електрокардіографію та визначають рівні електролітів у сироватці, проводять безперервну оксиметрію та кардіологічний моніторинг. Пацієнти з можливим ураженням шийного відділу хребта проходять візуалізуюче обстеження шийного відділу хребта. Пацієнтам зі зміненою свідомістю проводять КТ голови. Будь-які інші підозрювані сприятливі або вторинні стани оцінюються за допомогою відповідного дослідження (наприклад, визначення рівня глюкози в капілярній крові для виявлення гіпоглікемії, електрокардіографія для виявлення інфаркту міокарда, моніторинг серця для виявлення аритмії, обстеження на предмет інтоксикації). Пацієнтів, які потонули без очевидних факторів ризику, обстежують на наявність синдрому подовженого інтервалу QT, шлуночкової піруетної тахікардії та будь-яких інших підозрюваних аритмогенних захворювань серця. У пацієнтів із легеневими інфільтратами бактеріальну або грибкову пневмонію диференціюють від хімічного пневмоніту та набряку легень за допомогою посівів крові та харкотиння, забарвлення та посіву за методом Грама. Якщо є показання (наприклад, є підозра на бактеріальну або грибкову пневмонію, але збудника неможливо ідентифікувати іншим чином), для дослідження, включаючи посів, беруть бронхіальні змиви. Клінічний калькулятор Корекція інтервалу QT (ЕКГ)

Прогноз при утопленні Фактори, які підвищують шанси вижити під водою без незворотного ушкодження, включають наступне: Швидка реанімація (найважливіше)

Коротка тривалість занурення

Холодна температура води

Молодий вік

Відсутність основних захворювань, вторинної травми та аспірації твердих частинок або хімічних речовин При зануренні у холодну воду, що триває > 1 години, виживання може бути можливим, особливо серед дітей, таким чином, навіть пацієнтів з тривалим зануренням енергійно реанімують.

Профілактика утоплення Наркотики, алкоголь і утоплення Вживання алкоголю або наркотиків є основним фактором ризику, і його необхідно уникати до та під час плавання, катання на човні, а також під час нагляду за дітьми біля води. Безпека під час плавання Плавці повинні керуватися здоровим глуздом і знати про умови погоди та води. Плавців повинен супроводжувати досвідчений плавець або потрібно плавати тільки в місцях, що охороняються. Плавання слід припинити, якщо плавець виглядає або почувається дуже змерзлим, тому що гіпотермія може погіршувати розсудливість. Океанські плавці повинні навчитися рятуватися від зворотного течії, пливучи паралельно до берега, а не прямо до берега. Плавців слід відмовляти від небезпечної затримки дихання під водою (DUBB). Якщо вони це практикують, вони повинні бути під наглядом і повинні знати про ці небезпеки. Плавцям слід уникати плавання поблизу вихлопного отвору човна, оскільки це може спричинити отруєння чадним газом. Громадські місця для купання повинні знаходитись під наглядом рятувальників, навчених техніки безпеки на воді та реанімації, а також методів порятунку. Поряд з басейном повинні знаходитися рятувальні кола, рятувальні жилети та рятувальний шест-багор. Повинно бути доступне обладнання для екстреного відновлення прохідності дихальних шляхів, автоматичні зовнішні дефібрилятори (AЗД) та негайний телефонний доступ до служб екстреної медичної допомоги. Комплексні програми профілактики мають бути націлені на групи високого ризику, навчати дітей плаванню якомога раніше і навчати серцево-легеневої реанімації (СЛР) якнайбільше підлітків та дорослих. Власники приватних басейнів повинні дотримуватися місцевих законів щодо безпеки басейнів, мати негайний телефонний доступ до служб екстреної медичної допомоги та знати про реанімацію після утоплення. Безпека на воді для дітей Діти, коли вони знаходяться у воді або поблизу неї, повинні носити плавальні засоби, які були схвалені Береговою охороною США або іншим еквівалентним органом. Надувні плавальні засоби та пінопластові іграшки (нарукавники, аквапалки тощо) не призначені для захисту плавців від утоплення і не повинні використовуватися як заміна обладнання, схваленого Береговою охороною США. Діти повинні постійно перебувати під наглядом дорослих, коли вони знаходяться поруч із водою, включаючи пляжі, басейни та ставки. Немовлята та діти молодшого віку також повинні бути під наглядом, в ідеалі на відстані витягнутої руки, коли вони знаходяться поруч із туалетами, ваннами або будь-яким скупченням води. Дослідження, проведені у Сполучених Штатах Америки та Китаї, показали, що формальні заняття з плавання знижують ризик смертельного втоплення серед дітей віком від 1 до 4 років; однак навіть діти, яких навчили плавати, потребують постійного нагляду, коли вони перебувають у воді або поруч із нею. Дорослі повинні виливати воду з контейнерів, таких як цебра та відра, відразу після використання. Басейни для плавання повинні бути оточені заблокованим парканом висотою ≥ 1,5 м. Безпека на човні Перед посадкою човнярі повинні надіти рятувальні жилети, схвалені Береговою охороною США або іншим еквівалентним органом, та перевірити погодні та водні умови. Люди, які не вміють плавати, і маленькі діти в човні повинні завжди носити рятувальні жилети, належним чином схвалені Береговою охороною США. Оскільки вживання алкоголю в будь-якій кількості збільшує ризик утоплення, водії та пасажири човнів зазвичай повинні уникати вживання алкоголю. Особливі групи людей, яким загрожує утоплення Люди з інвалідністю або літні люди, які страждають на судомні розлади або інші захворювання, які можуть змінювати свідомість, потребують постійного спостереження, коли вони катаються на човні або плавають, а також коли приймають ванну. Люди з особистим або сімейним анамнезом нез'ясованого утоплення, яке не пов'язане з вживанням алкоголю, наркотиків або судомним розладом, потребують обстеження на предмет аритмогенних захворювань серця.