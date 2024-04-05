Неінвазивна вентиляція з позитивним тиском (NIPPV) — це забезпечення вентиляції з позитивним тиском через маску, що щільно прилягає до носа або до носа і до рота.

Шоломи, які постачають NIPPV, є альтернативою для пацієнтів, які не можуть переносити стандартні щільно прилягаючі маски для обличчя. Через застосування у пацієнтів із спонтанним диханням, NIPPV переважно застосовується у вигляді вентиляції з підтримкою тиску або для забезпечення тиску в кінці видиху, хоча можна використовувати контроль об'єму. (Див. також Як виконувати неінвазивну вентиляцію з позитивним тиском).

Неінвазивна вентиляція з позит... Відео

NIPPV можна вводити як

Постійний позитивний тиск у дихальних шляхах (CPAP)

Дворівневий позитивний тиск у дихальних шляхах (BiPAP)

У CPAP постійний тиск підтримується протягом усього дихального циклу без додаткової підтримки вдиху.

При застосуванні BiPAP лікар встановлює як позитивний тиск в дихальних шляхах при видиху (EPAP), так і позитивний тиск в дихальних шляхах при вдиханні (IPAP), при цьому дихальна система викликається пацієнтом.

У будь-якому режимі, оскільки дихальні шляхи незахищені, можлива аспірація, тому пацієнти повинні мати адекватні розумові рефлекси та захисні рефлекси для дихальних шляхів та не мати неминучих показань для операції або транспортування з підлоги для тривалих процедур. Об’єднані пацієнти та пацієнти з надлишковими виділеннями не є гарними кандидатами. Не слід також уникати NIPPV у пацієнтів, які є гемодинамічно нестабільними, та у пацієнтів з ознаками порушення спорожнення шлунку, як це відбувається з ілеусом, непрохідністю кишечника або вагітністю. За таких обставин ковтання великої кількості повітря може призвести до блювання та аспірації, що становить загрозу для життя. Крім того, для уникнення інсуфляції шлунку необхідно встановити IPAP нижче тиску відкриття стравоходу (20 см H2O).

Показаннями для переходу на ендотрахеальну інтубацію та звичайну штучну вентиляцію легень є розвиток шоку або частих аритмій, ішемія міокарда, тяжка робота дихання та транспортування до лабораторії катетеризації серця або хірургічного комплексу, де бажаним є контроль за дихальними шляхами та забезпечення повної допоміжної вентиляції легень.

NIPPV можна застосовувати в амбулаторних умовах. Наприклад, CPAP часто використовується для пацієнтів із обструктивним апное уві сні, тоді як BiPAP можна застосовувати для пацієнтів із супутнім синдромом ожиріння-гіповентиляції або для хронічної вентиляції легень у пацієнтів із нервово-м'язовими захворюваннями або захворюваннями грудної клітки.